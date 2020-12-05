Нефть – один из основных инструментов для инвестиций – снова упала в цене. Причиной специалисты называют очередную волну коронавируса в мире и вероятный карантин.

Что будет происходить с рынком нефти и что делать инвесторам, читайте в материале Финансов 24.

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Что происходит на рынке сейчас

Последние несколько недель нефть демонстрирует значительные колебания, однако по прогнозам специалистов цены на черное золото начнут расти в ближайшее время. В частности, из-за надежды ОПЕК+ увеличение объемов поставок в следующем году. Также подорожанию будут способствовать и новости о появлении вакцины от коронавируса.

Стоит ли инвестировать в нефть

Нефть – это один из ключевых мировых товаров, который в буквальном смысле слова, двигает вперед мировую экономику. Практически весь современный транспорт приводится в движение двигателями, работающими на нефтепродуктах.

В связи с этим нефть является тем активом, стоимость которого чутко реагирует на мировые события, предоставляя возможность трейдерам зарабатывать на росте или снижении стоимости,

– объясняет трейдер аналитик Киевского филиала МАБТ Виктор Таран.

Поэтому нефть рекомендуют включать в состав инвестиционных портфелей. Ведь если в вашем портфеле есть нефть, то вы тоже сможете заработать на изменении ее стоимости.

Что следует знать о нефти

Существует несколько распространенных сортов нефти. Наиболее известны два – нефть марки Brent и WTI. Эти сорта нефти торгуются на ведущих мировых биржах.

Как инвестор зарабатывает на нефти

Мировые трейдеры и инвесторы зарабатывают на динамике котировок нефти. Чтобы заработать на этом, нужно или сначала купить нефть дешевле, а потом – продать дороже, или наоборот – сначала ее продать, а потом купить по более низкой цене.

Размер ваших вложений непосредственно связан с тем объемом прибыли, который вы хотите получить. У всех разные цели, кто-то хочет заработать на машину, кто-то – на квартиру, а кому-то нужен личный самолет.

Чем больше доход вы хотите получить, тем больше денег вам нужно использовать для инвестиций,

– рассказывает Виктор Таран.

Успешно торговать на финансовом рынке и получать прибыль можно, уделяя этому не так уж и много времени. Для того чтобы сформировать эффективный инвестиционный портфель, который будет приносить вам доход, вполне хватит и 15 минут. Однако для того, чтобы выбрать правильные инструменты, нужно быть в курсе многих вещей и держать руку на пульсе событий.

Прогнозы для нефти

Стоимость нефти в ближайшее время может повыситься на фоне улучшения ситуации в экономике и появлению вакцин от коронавируса, уверен аналитик Forex Club.

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Однако, если вторая волна коронавируса будет продолжать распространяться, то возможно и некоторое снижение.

В целом, мы ожидаем, что в ближайшее время стоимость нефти марки Brent будет находиться в коридоре 44-50 долларов за баррель,

– резюмирует Виктор Таран.

Поэтому, несмотря на прыжки стоимости, нефть продолжает оставаться ценным активом, заработать на котором можно даже во время кризиса. Главное, перед покупкой тщательно изучить ситуацию на рынке.