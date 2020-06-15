Саудовская Аравия может увеличить свою долю на мировом рынке нефти благодаря сокращению добычи в других странах, где себестоимость выше.

С начала 2020 цены на нефть обвалились более чем на 40% из-за беспрецедентного спада спроса. В ближайшие два года нефть должна вернуться к уровню 60 долларов за баррель из-за падения инвестиций, считают в JP Morgan, пишет Reuters.

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Какая цена нефти сейчас

В апреле цена на Brent опустилась до 16 долларов из-за того, что пандемия привела к вынужденной остановки производства во многих странах, однако на сегодня цена несколько восстановилась. В частности, 14 июня нефть марки Brent снизилась на 2,25% – до 37,86 доллара за баррель. Американская нефть WTI опустилась на 3,09%, достигнув 35,14 доллара за баррель.

Что будет с объемами добычи нефти

До кризиса в мире ежесуточно потребляли 100 миллионов баррелей. JP Morgan прогнозирует, что в 2020 в среднем показатель упадет до 91 миллионов и, как ожидают, докризисные объемы потребления вернутся в ноябре 2021.

Однако, спрос будет расти очень медленно и в это десятилетие он сократится на 3 миллиона баррелей, тогда как предложение нефти сократится на 5 миллионов баррелей в сутки из-за нехватки инвестиций в сферу, и закрытие месторождений ожидает JP Morgan.

Почему эта ситуация выгодна Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии самая низкая себестоимость добычи нефти и крупнейшие мощности, поэтому она лучше других готова занять освободившуюся нишу, считает инвестиционный банк.

Саудовская Аравия выйдет победителем в борьбе за долю рынка, пока производство не-ОПЕК и США будет сокращаться,

– сказал Малек, аналитик JP Morgan.

Добыча сланцевой нефти в США покажет минимальный рост – с 10,9 миллиона до 11 миллионов баррелей в сутки к 2030 году, прогнозирует JP Morgan. Ранее считали, что добыча увеличится до 17 миллионов. Зато Goldman Sachs вообще рассматривает падение индустрии сланцевой нефти в США.

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Как изменится структура рынка нефти в мире

Рыночная доля ОПЕК упадет с пикового значения 39% в 2016 году до 33% в 2020-2021 годах, инвестбанк ожидает, что организация доведет ее до 40% к 2025 году.

Доля Саудовской Аравии должна вырасти за этот период с 11,6% в 2020 году до 15%, на таком уровне она не была с 1980-х, говорит Малек.