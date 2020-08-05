Серебро показало один из лучших результатов в июле относительно золота, индексов, нефти и других активов. Какая цена серебра сейчас, читайте на Финансы 24.

В июле серебро подорожало на 34% – это самый большой скачок за месяц с декабря 1979 года пишет "Минфин" со ссылкой на Financial Times.

Что происходит на рынке

Серебро выросло намного больше, чем другие активы. К примеру, золото, которое достигло своего исторического максимума в цене, выросло на 11,5%, а индекс Shanghai Composite – примерно на 13%.

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Металлы растут в цене

Хотя золото и не дало такого результата как серебро со своими 34% роста, оно также бьет рекорды. 4 августа октябрьский фьючерс на драгоценный металл достиг более 2000 долларов за тройскую унцию.

Почему металлы растут в цене

Рост цены золота и серебра является обычным во время кризисов, ведь инвесторы обращаются к металлам как к безопасным активам.

Сейчас интерес подпитывается опасениями, что стимулирование американской экономики Федрезервом может привести к росту инфляции. Еще один фактор роста – низкая доходность гособлигаций.

Серебро растет быстрее золота

В начале года серебро росло медленнее в цене. Тогда золото стоило в 125 раз дороже, чем серебро. С того момента серебро подорожало более чем на 100%, а золото – только на 30%.

Росту спроса на серебро также помогает его использования в промышленном производстве электроники и солнечных батарей, заявил FT аналитик Mitsubishi Джонатан Батлер.

По его словам, увеличила спрос на драгоценный металл и пандемия коронавируса – серебро используется в качестве катализатора окиси этилена, который используют при создании материалов для защитных масок и перчаток.

Сколько стоит серебро

По последним данным, серебро стоило более 24 долларов за унцию.

Прогноз аналитиков по серебре

Аналитики UBS прогнозируют, что цена в течение половины года вырастет до 26 долларов, то есть еще на более 8%.

В то же время специалисты Morgan Stanley считают, что серебро не будет расти больше в цене пока не будет более мощного промышленного спроса.