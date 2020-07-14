Цена серебра выросла на 3%, достигнув самой высокой в 2020 цены и почти побив летний максимум.

Цена серебра приближается к годовому макисмуму. Последний раз металл стоил так в сентябре 2019. Вместе с ним растут в цене золото и акции, пишет ETF Trends.

Цена золота и серебра

Августовские фьючерсы на золото в понедельник достигли 1 818 долларов, пытаясь превысить отметку 1829,80 доллара, которую достигло на прошлой неделе. Между тем цены на серебро выросли до 19,775 доллара.

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Почему драгоценные металлы растут в цене

Драгоценные металлы, особенно золото, – это безопасные активы, то есть те, в которые вкладываются инвесторы во время экономических неурядиц, кризисов, политической нестабильности и тому подобное. Сейчас именно такое время. Однако, что интересно, вместе с металом растут и фондовые рынки, хотя эти активы обычно движутся в противоположных направлениях.

Коронавирус не оставляет США

Во Флориде зафиксировали новый суточный рекорд заболевания COVID-19 – 15 299 новых случаев. Даже Нью-Йорк, который стал первым центром пандемии в США, не имел таких показателей.

Показатель заболевания по всей стране три дня подряд держится на отметке 60 тысяч новых случаев. В целом в стране более 3 миллионов заболели, согласно данным университета Джона Хопкинса.

COVID остается огромной проблемой: новые случаи, госпитализация, смерти, все это растет. Ринок продолжает воспринимать всю эту информацию относительно хорошо, и это, кажется, залсуга вакцины, на которую все надеются, а также снижение уровня смертности,

– говорит основатель Vital Knowledge Адам Крисафулли.

Сейчас золото и серебро собираются с фондовыми рынками в надежде восстановления экономики. Мировой спрос на серебро и золото вскоре может восстановиться, особенно в Китае и Индии.

Что прогнозируют для серебра

Стратеги Credit Suisseпрогнозують, что серебро достигнет 26,22 доллара, если пересечет верхнюю границу в 21,14 доллара.