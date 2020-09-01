Во вторник, 1 сентября 2020 года, цена золота выросла на фоне стремительного падения доллара США, который опустился до многолетнего минимума. Последние новости финансового рынка – читайте на Финансы24.

Согласно данным Investing.com, фьючерсы на золото выросли на 0,86% до 1995,70 доллара.



Динамика цены золота / График Investing.com

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Что с долларом?

Американская валюта упала до самого низкого уровня, начиная с мая 2018 года. Это произошло после того, как вице-глава Федеральной резервной системы США Ричард Кларида расширил политику регулятора касательно инфляции.

Более широкие возможности для содержания Федрезервом базовых ставок на низком уровне привели к тому, что инвесторы отступили от доллара.

Экономика Японии и Китая постепенно восстанавливается

Данные, опубликованные в Китае и Японии, свидетельствуют об устойчивом восстановлении экономик обоих государств. Индекс деловой активности в сфере промышленности (PMI) Китая в августе вырос до 53,1 пункта.

В Японии этот показатель увеличился до 47,2 пункта в августе. Хотя индекс деловой активности этой страны был ниже, чем 50 пунктов, что указывает на экономический рост, это стало самым медленным снижением показателя с февраля этого года.

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Обострение на международных рынках

Также инвесторы следят за развитием отношений Китая и США и за австралийским рынком. Напряжение между Соединенными Штатами и КНР начало снова расти после того, как Америка установила новый двусторонний диалог с азиатской страной.

Кроме того, между Китаем и Австралией ухудшились отношения, потому что китайские власти задержали австралийскую телеведущую Чен Лей в конце августа и удерживают ее без предъявления каких-либо обвинений.