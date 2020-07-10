В пятницу, 10 июля 2020 года, цена золота резко подскочила на фоне рекордного роста количества новых случаев коронавируса в США. Инвесторы начали выбирать более безопасные активы, среди которых есть и золото.

В четверг, 9 июля, в Соединенных Штатах зафиксировано более 60 000 случаев коронавируса, пишет Investing.com. В частности, в таких штатах, как Техас, Флорида и Калифорния зарегистрировано больше всего больных COVID-19.

Фьючерсы на золото выросли на 0,15% – до 1806,50 доллара за унцию. Таким образом, в конце недели стоимость металла торгуется выше отметки в 1800 долларов за унцию.

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Что известно о количестве случаев COVID-19? По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 10 июля коронавирус стремительно продолжает распространяться в мире: зафиксировано более 12,2 млн случаев, из которых 550 000 – летальные.



Такие числа еще больше ослабили надежды инвесторов на скорое восстановление экономики от коронавируса. Ухудшило ситуацию и то, что отдельные города начали восстанавливать карантин, чтобы сдержать распространение смертельного заболевания. Так, в четверг, 9 июля, вслед за Пекином и Мельбурном, Гонконг усилил меры по социальному дистанцированию, чтобы предупредить новую вспышку вируса в городе. Что влияет на цену золота На рост цены золота влияет и возможное внедрение центральными банками мира дополнительных антикризисных мер – выделение средств на развитие экономики. Эти стимулы от центробанков еще не скоро прекратятся,

– утверждает Райан Маккейн, стратег-аналитик TD Securities. Учитывая, что текущий антикризисный пакет на сумму 2 триллиона долларов действует до конца июля, инвесторы будут ждать следующего шага от Федеральной резервной системы США.

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Почему инвесторы выбирают золото

Цена золота зависит от состояния экономики той или другой страны или мира в целом. Рост количества больных COVID-19 напрямую влияет на экономику. Ведь власть может снова ввести карантин, в соответствии ряд компаний временно прекратят работу, что, в свою очередь, приведет к банкротствам на рынке. Поэтому во время экономической нестабильности инвесторы вкладывают деньги в более безопасные активы, которые не обвалятся в кризис. Золото и является таким активом.