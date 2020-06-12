В пятницу, 12 июня 2020 года, цена золота была нестабильной. Утром она значительно опустилась, однако уже к вечеру стоимость металла выросла.

Накануне, 11 июня, в ходе очередной сессии торгов золото подешевело, пишет Investing.com. Этому способствовал отчет Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно будущего американской экономики. В частности, председатель Федрезерва предупредил, что путь к восстановлению экономической ситуации в стране будет долгим.

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Так, по состоянию на утро пятницы фьючерсы на золото достигли чуть более 1670 долларов за унцию. Фондовые рынки мира и цены на нефть тоже отличились падением из-за угрозы второй волны коронавируса. Так, основные индексы американского рынка акций опустились более чем 5%.

В течение дня цена золота выросла на 0,5% – до 1748,35 доллара за унцию.

На этой неделе золото выросло в цене примерно на 2,5% после трех недель снижения, обусловленного улучшением настроений инвесторов через восстановление ситуации на фондовых рынках и улучшением ситуации с коронавирусом,

– отметили в SP Angel.

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В среду, 10 июня, в ФРС заявили, что будут удерживать базовую процентную ставку на нулевом уровне, а представители финрегулятора и политической верхушки США прогнозируют, что это значение сохранится до 2022 года. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл после заседания отметил, что регулятор "будет делать все возможное пока это будет нужно", чтобы спасти экономику страны.

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Такая довольно ослаблена денежная политика способствует росту привлекательности золота, поскольку именно такая политика является инфляционной. В частности, по мере роста инфляции и падения курса доллара стоимость каждой унции золота будет расти.

По данным Capital Economics, цена металла может опуститься до 1600 долларов за унцию к концу 2020 года. Основной причиной влияния именно медвежьей тенденции на стоимость золота является то, что инфляция может быть краткосрочной, что прогнозирует экономист Capital Economics Джеймс О'Рурк.