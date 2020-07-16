Золото дешевеет на фоне успешных испытаний вакцины против COVID-19 компании Moderna
В четверг, 16 июля 2020 года, золото подешевело. Инвесторы несколько ослабили желание вкладывать деньги в драгоценный металл на фоне надежд о скором создании вакцины против коронавируса.
Фьючерсы на золото снизились в цене на 0,02%, достигнув 1813,35 доллара за унцию, сообщает Investing.com.
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Достижения в разработке вакцины против COVID-19
Потенциальная вакцина против коронавируса, разработанная компанией Moderna, продемонстрировала положительные результаты клинических испытаний. Исследовательская группа сообщила медицинскому журналу The New England Journal of Medicine, что во всех 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет производилось больше нейтрализующих антител, чем это наблюдалось у пациентов, которые выздоровели от COVID-19.
Россия тоже успешно завершила клинические испытания на ранней стадии собственной вакцины против коронавируса. Препарат разработан Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова и Главным военным клиническим госпиталем имени М. Н. Бурденко. Представители учреждений, ответственные за разработку вакцины, в среду, 15 июля, сообщили о положительных предварительных результатах клинических испытаний.
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Отношения между США и Китаем все еще влияют на стоимость золота
Среди других важных мировых событий, повлиявших на падение цены золота, стало заявление президента США Дональда Трампа во вторник, 14 июля, о том, что Соединенные Штаты не будут применять санкции против китайских структур, ответственных за введение в действие закона о нацбезопасности Гонконга. Этот шаг направлен на охлаждение напряжение в отношениях США и Китая после того, как Трамп лишил Гонконг специального торгового статуса и ввел ряд санкций против китайских компаний.