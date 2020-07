В четверг, 16 июля 2020 года, золото подешевело. Инвесторы несколько ослабили желание вкладывать деньги в драгоценный металл на фоне надежд о скором создании вакцины против коронавируса.

Фьючерсы на золото снизились в цене на 0,02%, достигнув 1813,35 доллара за унцию, сообщает Investing.com.

Достижения в разработке вакцины против COVID-19

Потенциальная вакцина против коронавируса, разработанная компанией Moderna, продемонстрировала положительные результаты клинических испытаний. Исследовательская группа сообщила медицинскому журналу The New England Journal of Medicine, что во всех 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет производилось больше нейтрализующих антител, чем это наблюдалось у пациентов, которые выздоровели от COVID-19.

Доктор Энтони Фаучи, ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям в США, спрогнозировал, что страна до конца года получит вакцину против коронавируса. Это позволит стимулировать восстановление экономики.

Россия тоже успешно завершила клинические испытания на ранней стадии собственной вакцины против коронавируса. Препарат разработан Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова и Главным военным клиническим госпиталем имени М. Н. Бурденко. Представители учреждений, ответственные за разработку вакцины, в среду, 15 июля, сообщили о положительных предварительных результатах клинических испытаний.

Отношения между США и Китаем все еще влияют на стоимость золота

Среди других важных мировых событий, повлиявших на падение цены золота, стало заявление президента США Дональда Трампа во вторник, 14 июля, о том, что Соединенные Штаты не будут применять санкции против китайских структур, ответственных за введение в действие закона о нацбезопасности Гонконга. Этот шаг направлен на охлаждение напряжение в отношениях США и Китая после того, как Трамп лишил Гонконг специального торгового статуса и ввел ряд санкций против китайских компаний.