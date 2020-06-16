Золото подорожало после решения ФРС расширить программу покупки облигаций
Во вторник, 16 июня 2020 года, цена на золото выросла, компенсировав убытки, установленные во время предыдущей сессии. Даже действия Федеральной резервной системы (ФРС) США не повлияли на стоимость драгоценного металла.
В частности, золото подорожало даже несмотря на то, что Федрезерв решил покупать корпоративные облигации на вторичном рынке, сообщает Investing.com. Таким образом, американский финансовый регулятор повысил заинтересованность рисковыми активами.
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Фьючерсы на золото подорожали на 0,51% – до чуть более 1730 долларов за унцию. В то же время, акции, цена которых, как правило, движется в обратном направлении от золота, тоже отметились ростом.
Динамика цены на золото по состоянию на утра 16 июня / График Investing.com
Последние изменения на финансовом рынке США
Стоимость желтого металла поддерживалась долларом, который значительно ослаб. Это произошло потому, что ФРС объявила в понедельник, 15 июня, анонсировала изменения в своей программе покупки облигаций.
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Ситуация в мире
- Между тем, центральный банк Японии и Англии должны объявить решение о дальнейших своих действиях во время заседания во вторник, 16 июня, и в четверг, 18 июня.
- Действия вышеуказанных центробанков по восстановлению экономики от последствий коронавируса смогли бы еще больше подтолкнуть цену металла к росту. Ведь, как известно, золото является своеобразной защитой от инфляции и снижения курса валют.