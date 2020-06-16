Во вторник, 16 июня 2020 года, цена на золото выросла, компенсировав убытки, установленные во время предыдущей сессии. Даже действия Федеральной резервной системы (ФРС) США не повлияли на стоимость драгоценного металла.

В частности, золото подорожало даже несмотря на то, что Федрезерв решил покупать корпоративные облигации на вторичном рынке, сообщает Investing.com. Таким образом, американский финансовый регулятор повысил заинтересованность рисковыми активами.

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Фьючерсы на золото подорожали на 0,51% – до чуть более 1730 долларов за унцию. В то же время, акции, цена которых, как правило, движется в обратном направлении от золота, тоже отметились ростом.



Динамика цены на золото по состоянию на утра 16 июня / График Investing.com

Последние изменения на финансовом рынке США

Стоимость желтого металла поддерживалась долларом, который значительно ослаб. Это произошло потому, что ФРС объявила в понедельник, 15 июня, анонсировала изменения в своей программе покупки облигаций.

Американский финансовый регулятор расширил спектр активов, добавив к своей программе все корпоративные облигации США, соответствующие четко определенным критериям госучреждения.

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