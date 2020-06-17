В среду, 17 июня 2020 года, цена золота немного упала, когда металл столкнулся с конкуренцией доллара США, который вырос на 0,11%. Снижение стоимости золота сглаживается благодаря ожиданиям рынка, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит низкую учетную ставку в ближайшей перспективе.

Спотовая цена золота снизилась на 0,2% – до 1723 долларов за унцию, сообщает Economictimes. Фьючерсы на золото подешевели на 0,3%, достигнув 1731,30 доллара за унцию.

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Последние решения Федрезерва

Рост курса доллара сначала негативно сказалось на цене золота и акций. Однако, как только председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что американский центральный банк не планирует повышать процентную ставку в ближайшем будущем, золото автоматически перешло в класс выгодных активов для инвестиций.

Стоит вкладывать деньги в золото на долгосрочную перспективу, покупая металл во время каждого небольшого отката его цены,

– отметил Майкл Матусек, главный трейдер в US Global Investors.

Во вторник, 16 июня, Джером Пауэлл отметил, что в ближайшее время финансовый регулятор США повышать базовую учетную ставку. Кроме того, стало известно, что ФРС будет покупать корпоративные облигации на вторичном рынке.

Новости фондовых рынков: Азиатские рынки падают после появления на Уолл-стрит надежды на восстановление

Новая волна коронавируса и прогнозы экспертов касательно цены золота

Основные индексы Уолл-стрит снизились. Ведь на биржевые показатели повлиял рост количества заболевших коронавирусом в США, что свидетельствует о долгом восстановлении экономики, чем ранее ожидалось.

Если правительства стран подтвердят начало второй волны коронавируса, то 1740 долларов - это вполне реальный сценарий для цены золота,

– утверждает Джигар Триведи, товаровед в Anand Rathi Shares.

На фоне увеличения новых случаев COVID-19 в КНР, Пекин вынужден был снова отменить десятки внутренних авиарейсов, чтобы замедлить темпы распространения заболевания.

Старший вице-президент MKS SA Афшин Набави, прогнозирует, что в ближайшее время золото будет торговаться в пределах 1730-1735 долларов за унцию – это высокие значения, и в диапазоне от 1710-1715 долларов – низкие позиции.