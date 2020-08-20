В четверг, 20 августа 2020 года, цена золота опустилась ниже отметки в 2000 долларов. Это означает, что американский доллар начал укрепляться.

Инвесторы отступили от вложения денег в драгоценный металл, когда выросла доходность казначейских облигаций и поднялся курс доллара, сообщает Investing.com. Накануне, 19 августа, Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала протокол встречи всех членов американского финансового регулятора.

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Как изменилась цена золота

По состоянию на 17:18 по киевскому времени, 20 августа 2020 года, цена декабрьского фьючерса на золото достигла отметки в 1941,35 доллара за тройскую унцию. В среду, 19 августа, стоимость золота опустилась на 2%.

Касательно цены на серебро, то сентябрьский фьючерс на металл подешевел на 1,19% – до 27,015 доллара за унцию.

Новый протокол ФРС: что известно

В среду, 19 августа, был обнародован протокол встречи Федрезерва, состоявшейся в конце июля. Американский финансовый регулятор обсудил свою приверженность к применению всего спектра инструментов для поддержки развития экономики страны. Некоторые участники заседания отметили необходимость принять дополнительные меры поддержки экономической ситуации США, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%.

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После публикации документа курс доллара начал укрепляться. В частности, 19 августа, индекс доллара увеличился на 0,8%. Сильный доллар делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара продолжает расти и в четверг утром.

Ожидания того, что Федрезерв сделает что-то дополнительно, стал катализатором для продажи (золота) на этом этапе,

– заявил основатель Circle Squared Alternative Investments Джеффри Сика.