В среду, 29 июля 2020 года, цена золота несколько выросла и продолжает торговаться на рекордно высоких значениях накануне нового заседания Федеральной резервной системы США (ФРС).

Об этом сообщает Минфин с ссылкой на данные торгов.

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Что известно о стоимости золота и серебра

По состоянию на утро среды, 29 июля, фьючерс за август на золото на американской товарной бирже Comex подорожал на 0,14%, или на 2,8 доллара – до 1947,4 доллара за тройскую унцию.

По состоянию на 15:10 по киевскому времени золото достигло цены в 1953,25 доллара за унцию.



Динамика цены на золото / График Investing.com

В то же время, сентябрьский фьючерс на серебро, наоборот, подешевел на 0,09%, достигнув 24,227 доллара за унцию.

Сегодня внимание инвесторов полностью сосредоточено на результатах заседания Федрезерва США, о которых будет известно чуть позже.

Что прогнозируют эксперты

Согласно данным CME Group, по прогнозам 100% экспертов, ФРС сохранит учетную ставку на текущем уровне – 0-0,25%.

Как объясняет валютный аналитик DailyFx Илья Спивак, "золото внимательно следит за долларом, который остановил падение". Эксперт утверждает, что поведение рынка несколько сдержанное, потому что его участники ждут итогов заседания Федрезерва.

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