Ралли на рынке золота в течение последних недель приведет к рекордному росту цены металла, о чем заявили аналитики Bank of America в записке к клиентам.

Драгоценный металл вырос на 17% с начала 2020 года, сообщает Markets Insider. Инвесторы все больше предпочитают золото в условиях пандемии коронавируса, которая углубила мировую экономику в длительную рецессию. По данным Bank of America, цена металла превзойдет 1900 долларов за унцию до конца этого года.

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Если инвесторы и продолжат вкладывать деньги в золото, как в безопасный актив, его стоимость будет расти и дальше.

По нашему мнению, цена золота может достичь исторического максимума в третьем квартале 2020 года,

– отметил Пол Сиана технический стратег в Bank of America.

Динамика цены золота

Золото достигло рекордного с начала 2012 года значения стоимости в среду, 24 июня, поскольку рост количества новых случаев COVID-19 вызвал опасения участников рынков касательно возникновения еще более длительной рецессии.

Несмотря на то, что цена металла снижалась в течение марта, он стал одним из первых активов, который сумел компенсировать потерянное в этом году. Резкое ралли в апреле замедлился и стало началом доминирования "бычьей тенденции" на рынке золота.

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В мае и июне цена металла была несколько нестабильной – то поднималась, то резко опускалась. Сегодня золото торгуется в пределах 1770 долларов за унцию. Следующим испытанием для металла является достижение значения в 1800 долларов за унцию.

Золото находится на третьем месте среди самых популярных активов, в которые вкладывают деньги инвесторы. Металл уступает 10-летним казначейским облигациям и опционам, входящих в индекс S&P 500.

Согласно исследованию Bank of America, золото занимает четвертое место по численности торгов, уступив казначейским облигациям, наличке и акциям технологических компаний.

Пол Сиана прогнозирует рост спроса на золото в ближайшие месяцы. Стратег Bank of America считает, что почти нулевые процентные ставки и риски, связанные с медленным восстановлением экономики через COVID-19, увеличат привлекательность драгоценного металла.