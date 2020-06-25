Что будет с ценой золота до конца 2020 года: прогноз аналитиков Bank of America
Ралли на рынке золота в течение последних недель приведет к рекордному росту цены металла, о чем заявили аналитики Bank of America в записке к клиентам.
Драгоценный металл вырос на 17% с начала 2020 года, сообщает Markets Insider. Инвесторы все больше предпочитают золото в условиях пандемии коронавируса, которая углубила мировую экономику в длительную рецессию. По данным Bank of America, цена металла превзойдет 1900 долларов за унцию до конца этого года.
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Если инвесторы и продолжат вкладывать деньги в золото, как в безопасный актив, его стоимость будет расти и дальше.
По нашему мнению, цена золота может достичь исторического максимума в третьем квартале 2020 года,
– отметил Пол Сиана технический стратег в Bank of America.
Динамика цены золота
Золото достигло рекордного с начала 2012 года значения стоимости в среду, 24 июня, поскольку рост количества новых случаев COVID-19 вызвал опасения участников рынков касательно возникновения еще более длительной рецессии.
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В мае и июне цена металла была несколько нестабильной – то поднималась, то резко опускалась. Сегодня золото торгуется в пределах 1770 долларов за унцию. Следующим испытанием для металла является достижение значения в 1800 долларов за унцию.
Золото находится на третьем месте среди самых популярных активов, в которые вкладывают деньги инвесторы. Металл уступает 10-летним казначейским облигациям и опционам, входящих в индекс S&P 500.
Согласно исследованию Bank of America, золото занимает четвертое место по численности торгов, уступив казначейским облигациям, наличке и акциям технологических компаний.
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