В понедельник фьючерсы на серебро подскочили на 2% в цене, а золото перешло отметку в 1 800 долларов.

Фьючерсы на золото выросли в понедельник, частично из-за ослабления американского доллара, что обеспечивало рост золота даже на фоне роста мировых акций, пишет MarketWatch.

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Почему выросло золото в цене

Доллар слабеет

Американский доллар снизился на 0,5% по индексу ICE U.S. Dollar Index, который сравнивает его с половиной дюжины других валют. Более слабый американский доллар делает другие активы более привлекательными для инвестиций.

Рост цены золота совпал со всплеском на рынке акций, особенно китайском. Пекинские государственные СМИ опубликовали заявление, в котором призывали инвесторов покупать акции для поддержки внутренних рынков.

Как выросло золото в цене

Августовские фьючерсы на золото подорожали на 4,30 доллара, или на 0,2%, до 1,794,50 доллара за унцию. На прошлой неделе в четверг золото выросло на 0,5% в цене.

Технически фьючерсы на золото имеют кратковременное преимущество. Следующая цена – это добиться закрытия в августе фьючерсов выше максимальной цены на этой неделе – 1 807,50 доллара,

– написал Джим Вийкофф, старший аналитик Kitco.com.

В то же время самую низкую цену, от которой фьючерсы на золото оттолкнутся и пойдут вверх, прогнозируют 1 754 доллара.

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Серебро резко растет в цене

Тем временем сентябрьские фьючерсы на серебро подорожали на 34 цента, или на 1,8%. Металл ежемесячно приносит 1,6% роста.