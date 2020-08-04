Цена октябрьского фьючерса на золото побила исторический рекорд, превысив 4 августа 2 тысячи долларов за тройскую унцию.

По данным нью-йорской биржи Comex, максимальное значение в ходе торговой сессии составило 2000,65 долларов.

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Почему золото За первую половину 2020 года стоимость золота выросла на 30%. Рост цен ускорился в последние недели на фоне экономической неопределенности из-за пандемии коронавируса. Это вынуждает инвесторов вкладывать средства в стабильные активы, к которым относится золото.

Несмотря на подъем цен на золото до рекордного уровня, эксперты не исключают их дальнейшего роста на фоне ослабления американской валюты, а также рекордно низких процентных ставок в США.

Так, согласно прогнозу Goldman Sachs, золото может подорожать до 2300 долларов за унцию "в поисках новой резервной валюты".

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