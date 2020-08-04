Цена золота: установлен новый исторический рекорд
Цена октябрьского фьючерса на золото побила исторический рекорд, превысив 4 августа 2 тысячи долларов за тройскую унцию.
По данным нью-йорской биржи Comex, максимальное значение в ходе торговой сессии составило 2000,65 долларов.
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Почему золотоЗа первую половину 2020 года стоимость золота выросла на 30%. Рост цен ускорился в последние недели на фоне экономической неопределенности из-за пандемии коронавируса. Это вынуждает инвесторов вкладывать средства в стабильные активы, к которым относится золото.
Несмотря на подъем цен на золото до рекордного уровня, эксперты не исключают их дальнейшего роста на фоне ослабления американской валюты, а также рекордно низких процентных ставок в США.
Так, согласно прогнозу Goldman Sachs, золото может подорожать до 2300 долларов за унцию "в поисках новой резервной валюты".
Политический контекст:
- Декабрьские фьючерсы на золото прибавляют в цене 1,4%, их стоимость поднялась до 2013,5 долларов за унцию.
- Поддержку рынку оказывают растущие ожидания, что американские законодатели в скором времени согласуют новый пакет мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
- Давление на законодателей растет – с учетом того, что в пятницу, 7 августа, Сенат уходит на каникулы.