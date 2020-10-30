Впервые с 2010 года центральные банки стали сбывать золото, так как некоторые страны-производители начали сильно завышать цены на металл. Таким образом финучреждения хотят смягчить удар от пандемии коронавируса.

Согласно данным Всемирного золотого совета, чистые продажи в третьем квартале этого года составили 12,1 тонны слитков золота по сравнению с покупкой 141,9 тонны в 2019 году, о чем сообщает Bloomberg.

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Какие центробанки продавали золото

Прежде всего продажу металлов осуществляли финансовые регуляторы Узбекистана и Турции. В частности, в третьем квартале 2020 года центральные банки этих стран продали 34,9 и 22,3 тонны соответственно.

Кроме того, о первой квартальной продаже в течение последних 13 лет сообщил российский центробанк.

Неудивительно, что при данных обстоятельствах банки могут обратить внимание на свои золотые резервы. Практически все продажи осуществляются банками, которые покупают во внутренних источников, пользуясь высокой ценой на золото в ходе финансовых трудностей,

– сказала Луиза Стрит, ведущий аналитик WGC.

По информации Всемирного золотого совета, цена золота выросла до рекордного уровня в течение квартала даже несмотря на то, что общий спрос на металл опустился на 19% в пересчете за год, достигнув самого низкого уровня с 2009 года. Такой обвал этого показателя связан с падением спроса на ювелирные изделия в Индии и Китае.

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