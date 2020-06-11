Общеевропейский индекс широкого рынка European Stoxx 600 снизился на 2,6% во время последней сессии торгов, а ценные бумаги компаний туристической индустрии опустились в цене на 5,3%.

Причиной такого обвала на фондовых рынках в четверг, 11 июня 2020 года, стал экономический прогноз Федеральной резервной системы (ФРС) США, сообщает CNBC.



Как снизились основные европейские фондовые индексы / Фото CNBC

Что известно о решении Федрезерва

Финансовый регулятор оставил неизменной базовую процентную ставку и заявил, что не планирует повышать ее до 2022 года. В ФРС также отметили, что ожидают снижения американской экономики на 6,5% в 2020 году. Однако в 2021 году предполагается рост на 5%.

Мы не думаем о повышении ставок. Мы даже не думаем о том, чтобы думать о повышении ставок. Единственное, что нас волнует – это поддержка экономики. Однако, по нашему мнению, это займет определенное время,

– сказал глава ФРС Джером Пауэлл.

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Влияние коронавируса

Пандемия коронавируса также остается одной из ключевых проблем для мировых рынков. Так, Департамент здравоохранения округа Риверсайд штата Калифорния сообщил об отмене двух крупнейших музыкальных фестивалей 2020 года, Coachella и Stagecoach, из-за пандемии COVID-19. Кэмерон Кайзер, один из специалистов организации, отметил, что существуют риски обострения ситуации с коронавирусом осенью.

Кроме того, несколько американских штатов, которые одними из первых ослабили карантин, вновь сообщают о росте числа больных.

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