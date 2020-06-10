В среду, 10 июня 2020 года, европейские фондовые рынки открылись ростом основных биржевых показателей, отскочив от потерь во вторник. Инвесторы ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По данным Investing.com, немецкий фондовый индекс DAX увеличился на 0,9%. Фьючерсы на французский CAC 40 подорожали на 0,7%, а главный британский биржевой показатель FTSE 100 поднялся на 0,3%.

Во время предыдущей сессии торгов, 9 июня, основные европейские фондовые индексы упали на 1,5%-2%. Но в течение дня смогли компенсировать потери.

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Как изменились европейские показатели за последний месяц

DAX набрал более 16%;

набрал более 16%; CAC 40 поднялся на более 13%;

поднялся на более 13%; FTSE 100 увеличился примерно на 6%.

Что известно о ситуации в США

В США один из трех основных индексов – Nasdaq Composite – продемонстрировал самые высокие показатели за все время. Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 торговался на коротких позициях, находясь под влиянием растущей тенденции в течение года.

Такой рост объясняется оптимизмом инвесторов на фоне глобального восстановления от так называемого "коронакризиса". Кроме того, не последнюю роль в восстановлении экономики от последствий пандемии сыграли действия центральных банков и правительств стран.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к результатам заседания Федрезерва США. Хотя никаких важных политических объявлений не ожидается, участники фондовых рынков хотят услышать о состоянии экономики США, особенно после снижения уровня безработицы на прошлой неделе.

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