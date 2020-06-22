В понедельник, 22 июня 2020 года, фондовые рынки Европы открылись снижением основных биржевых индексов. Инвесторы насторожены увеличением количества заболевших коронавирусом и тем, что это может негативно повлиять на восстановление экономики.

По данным Investing.com, фьючерсы на немецкий DAX снизились на 0,5%. Французский фондовый индекс CACAC 40 опустился на 1,7%, а британский FTSE 100 – на 0,3%.

После масштабного обвала фондовых индексов в начале 2020 года, цены на акции сумели компенсировать потерянное и значительно выросли за последние три месяца. Этому способствовали действия центральных банков и надежды на то, что худший период пандемии прошло.

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Последние сведения о COVID-19 Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном скачке новых случаев коронавируса в воскресенье, 21 июня. Самый большой прирост наблюдается в Северной и Южной Америке. Так, по данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 22 июня, зафиксировано 8,92 миллиона случаев во всем мире и более 468 000 смертей.

Что известно о решении стран ЕС касательно восстановления экономики

На прошлой неделе лидерам Европейского Союза не удалось договориться о выделении 750 млн евро для специального фонда восстановления, цель которого - борьба с последствиями коронавирусного кризиса. Это было ожидаемо, поскольку несколько стран Северной Европы отказались выплатить большую часть этих средств в виде грантов вместо займов.

Мы все еще надеемся, что Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды в конце достигнут согласия, хотя и с возможными компромиссами,

– отметили аналитики Danske Bank.

По состоянию на понедельник, 22 июня, экономические показатели в Европе все еще слабы. Однако отчет о настроениях потребителей, который будет представлен позже, сможет подробно рассказать о том, как европейцы реагируют на восстановление экономики.

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Новости европейских компаний: Wirecard – в центре внимания

Среди корпоративных новостей больше выделяется информация о немецком платежном процессоре Wirecard, со счетов которого исчезли 1,9 млрд евро. В компании утверждают, что этих денег не существовало.

Немецкое предприятие заявило, что аннулирует свои финансовые результаты за 2019 год и первый квартал 2020 года. Кроме того, представители Wirecard заявили, что ведут переговоры с кредиторами по расширению текущего долга.