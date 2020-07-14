Цены на натуральный газ в США упали и побили новый антирекорд. Сколько стоит газ и почему он обесценился, читайте на Финансы 24.

Спот-цена американского натурального газа марки Henry Hub достигла рекордных минимумов в первой половине 2020 года из-за теплой зимы в начале года и уменьшение спроса позже из-за пандемии, сообщила Администрация энергетической информации (EIA), пишет OilPrices.

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Какая цена газа

Средняя ежемесячная спот-цена Henry Hub за первые шесть месяцев 2020 составила 1,81 доллара за миллион британских тепловых агрегатов (MMBtu). Ежемесячные цены достигли лишь 1,63 доллара за MMBtu в июне, самую низкую ежемесячную цену с учетом инфляции, по меньшей мере, с 1989 года, по оценкам EIA.

Среднемесячная цена Henry Hub составила менее 2 долларов за MMBtu ежемесячно с февраля по июнь. К 2020 году реальная Henry Hub составила в среднем менее 2 долларов только в марте 2016.

Почему цены на газ упали

Цены на природный газ снизились до 25-летнего минимума в конце прошлого месяца из-за низкого спроса. Теплая зима в начале 2020 года и экономическое замедление из-за мер по сдерживанию пандемии коронавируса привели к снижению спроса на природный газ, снизило цены на природный газ.

Относительно высокий уровень запасов природного газа также снизил цены. Запасы газа остались высокими не только через слабый внутренний спрос, но и потому, что США значительно в меньших объемах экспортировали газ за границу из-за снижения спроса.

Исторически низкие цены на природный газ из Азии в Европу и снижения спроса во время пандемии привели к тому, что в этом году экспорт сжиженного природного газа в США обвалился на более чем 50%.

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Что прогнозируют для газа

EIA прогнозирует, что цены начнут восстанавливаться позже 2020 года, благодаря растущему спросу и сокращению производства. Спот-цена Henry Hub составит 2,46 доллара в четвертом квартале 2020 года. В результате среднегодовая цена закрепится на отметке 1,93 доллара.

В 2021 средняя цена подскочит до 3,10 доллара за MMBtu через длительное сокращение производства.