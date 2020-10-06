Цены на газ в США резко выросли. Вместе с тем спрос все еще низкий, а запасы на максимуме. С чем связан рост цены, читайте на Финансы 24.

Цены на природный газ в понедельник выросли почти на 10%, сообщает Oilprice.com.

Среди причин:

Надежда на экономическое стимулирование в США;

Увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ)

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Какая цена на газ

В 13:50 по EDT спотовые цены на природный газ подорожали на 0,24 доллара (9,89%) и достигли цены в 2,68 доллара за британскую тепловую единицу.

Спрос на газ низкий, производство – высокое

NatGasWeather прогнозирует, что национальный спрос на топливо будет низким до конца недели из-за очень теплых температур в Соединенных Штатах.

По данным Управления энергетической информации, запасы природного газа все еще на 405 миллиардов кубических футов превышают средний показатель за пять лет.

Однако объемы добычи снижаются, производство в целом составило 86,8 миллиарда кубических футов в день в течение первых нескольких дней октября, – по данным Refinitiv. В сентябре этот показатель составлял 87,2 миллиарда.

Ожидается, что на этой неделе производство может еще больше упасть, поскольку очередной ураган приближается к Мексиканскому заливу.