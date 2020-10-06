Цены на натуральный газ подскочили на 10% за день: какая цена сейчас
Цены на газ в США резко выросли. Вместе с тем спрос все еще низкий, а запасы на максимуме. С чем связан рост цены, читайте на Финансы 24.
Цены на природный газ в понедельник выросли почти на 10%, сообщает Oilprice.com.
Среди причин:
- Надежда на экономическое стимулирование в США;
- Увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ)
- Положительные новости по болезни Трампа: выписали из больницы.
К теме Почему цены на природный газ будут расти: прогноз на зиму 2021
Какая цена на газ
В 13:50 по EDT спотовые цены на природный газ подорожали на 0,24 доллара (9,89%) и достигли цены в 2,68 доллара за британскую тепловую единицу.
Спрос на газ низкий, производство – высокое
NatGasWeather прогнозирует, что национальный спрос на топливо будет низким до конца недели из-за очень теплых температур в Соединенных Штатах.
По данным Управления энергетической информации, запасы природного газа все еще на 405 миллиардов кубических футов превышают средний показатель за пять лет.
Однако объемы добычи снижаются, производство в целом составило 86,8 миллиарда кубических футов в день в течение первых нескольких дней октября, – по данным Refinitiv. В сентябре этот показатель составлял 87,2 миллиарда.
Ожидается, что на этой неделе производство может еще больше упасть, поскольку очередной ураган приближается к Мексиканскому заливу.
-
Как заработать на акциях Apple: где купить и какую прибыль можно получить9 сентября , 11:15
-
Еврокомиссия взялась за мелкие монеты: от каких номиналов могут отказаться уже в 2021 году30 сентября , 15:05
-
Курс валют на 5 октября: гривна упала еще больше по отношению к доллару, евро начал дешеветь5 октября , 08:33