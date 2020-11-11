Накануне, 10 ноября, цены на нефть стремительно выросли на фоне позитивных новостей о вакцине от коронавируса. В среду, 11 ноября, цены продолжают расти. Какая цена сейчас. читайте на Финансы 24.

Американский институт нефти (API) сообщил о значительном уменьшении запасов сырой нефти на 5,15 миллиона баррелей в сутки за прошедшую неделю, сообщает OilPrice.com.

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Эксперты ошибались

Аналитики прогнозировали сокращение запасов всего на 913 тысяч баррелей.

Еще неделей ранее запасы сократились на 8,01 миллиона баррелей, после того, как аналитики прогнозировали наращивание 890 тысяч баррелей.

Что влияет на цену

"Намеки" ОПЕК+ о продлении сокращение добычи нефти. Глава Минэнерго Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК+ может продлить соглашение по сокращению добычи нефти к 2022 году, что будет способствовать росту цен. Напомним, что страны ОПЕК добывают на 7,7 миллиона баррелей в сутки меньше.

В то же время постоянное увеличение добычи нефти в Ливии и дополнительные локдауны в Европе наоборот стали факторами, которые могут снизить цену.

Какая цена на нефть

WTI подорожал за сутки почти на 2,85% до 42,85 доллара, увеличившись почти на 4 доллара за баррель за неделю. Ориентировочный показатель сырой нефти марки Brent за день подорожал на 3% до 44,85 доллара – более чем на 3 доллара за баррель за неделю. Цены указаны по состоянию на 14:55 по киевскому времени.