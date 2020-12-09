В США стремительно выросли запасы нефти на прошлой неделе, закончившейся 4 декабря. В частности, объемы сырья увеличились на 1,14 миллиона баррелей.

Свежие данные по запасам нефти в США опубликовал Американский институт нефти (API). После этого сообщения цены на Brent и WTI упали, пишет Минфин с ссылкой на иностранные источники.

Стоит обратить внимание Цена нефти "прыгает" из-за новой волны коронавируса: как инвесторам этим воспользоваться

Цены на нефть за 9 декабря

По данным торгов на 9 декабря, фьючерсы на нефть Brent со сроком поставки в феврале 2021 года подешевели до 48,67 доллара за баррель .

. Цена январских фьючерсов на американскую нефть WTI опустилась на 0,26%, достигнув 45,48 доллара за баррель.

О чем свидетельствуют данные API

Согласно информации Американского института нефти, в течение прошлой недели (из 30 ноября по 4 декабря включительно) запасы нефти в США выросли на 1,14 миллиона баррелей. Кроме того, увеличились объемы бензина и дистиллятов в хранилищах.

Инвестиционные возможности Золото как надежный актив в кризис: почему есть смысл инвестировать в драгоценный металл

Что прогнозируют в Минэнерго США

Эксперты пересмотрели прогноз цены Brent в 2020 году в сторону увеличения: вместо ожидаемых ранее 40,61 доллара за баррель, аналитики ведомства прогнозируют среднюю цену на уровне 41,43 доллара.

По подсчетам американского Минэнерго, стоимость барреля Brent будет находиться на уровне 48,53 доллара в 2021 году.

Цена на нефть WTI тоже возрастет. По прогнозам экспертов, в конце текущего года она будет стоить 38,96 доллара за баррель, а в 2021 году – 45,78 доллара за баррель.

Рынок нефти 2020: последние новости