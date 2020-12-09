Цены на нефть резко упали после отчета API о запасах сырья в США: что известно
В США стремительно выросли запасы нефти на прошлой неделе, закончившейся 4 декабря. В частности, объемы сырья увеличились на 1,14 миллиона баррелей.
Свежие данные по запасам нефти в США опубликовал Американский институт нефти (API). После этого сообщения цены на Brent и WTI упали, пишет Минфин с ссылкой на иностранные источники.
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Цены на нефть за 9 декабря
- По данным торгов на 9 декабря, фьючерсы на нефть Brent со сроком поставки в феврале 2021 года подешевели до 48,67 доллара за баррель.
- Цена январских фьючерсов на американскую нефть WTI опустилась на 0,26%, достигнув 45,48 доллара за баррель.
О чем свидетельствуют данные API
Согласно информации Американского института нефти, в течение прошлой недели (из 30 ноября по 4 декабря включительно) запасы нефти в США выросли на 1,14 миллиона баррелей. Кроме того, увеличились объемы бензина и дистиллятов в хранилищах.
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Что прогнозируют в Минэнерго США
Эксперты пересмотрели прогноз цены Brent в 2020 году в сторону увеличения: вместо ожидаемых ранее 40,61 доллара за баррель, аналитики ведомства прогнозируют среднюю цену на уровне 41,43 доллара.
По подсчетам американского Минэнерго, стоимость барреля Brent будет находиться на уровне 48,53 доллара в 2021 году.
Цена на нефть WTI тоже возрастет. По прогнозам экспертов, в конце текущего года она будет стоить 38,96 доллара за баррель, а в 2021 году – 45,78 доллара за баррель.
Рынок нефти 2020: последние новости
- В понедельник, 7 декабря, цены на нефть упали на фоне продолжающегося роста новых случаев коронавируса в мире. В пятницу, 4 декабря, стоимость сырья достигла рекордной стоимости с марта текущего года.
- Нефть дорожает на фоне успешного тестирования потенциальных вакцин. Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к росту цен на нефть почти на 27% в ноябре.
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