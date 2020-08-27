Страны, чья экономика держится на нефти, зависят от цен на нее. Относится ли к этому списку США и как цены на нефть влияют на курс валют, читайте на Финансы 24.

Как курс зависит от нефти

Страны, чьим основным экспортом является нефть, зависят от цен на нее. Когда цены растут, укрепляется курс, ведь доходы государства растут. Вместе с тем страна привлекает внутренние инвестиции и ресурсы в добывающую промышленность. Такое развитие отрасли ведет к еще большей зависимости от экспорта нефти.

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Когда цены на нефть и нефтепродукты падают, курсы валют стран-экспортеров падают в тандеме.

Хотя теория предполагает, что валюты экспортеров нефти должны обесцениваться вследствие падений цен на нефть (и наоборот), на практике могут быть факторы, которые это уравновешивают, например валютные резервы, которые используют для стабилизации курса.

К странам-экспортерам, валюты которых прочно связаны с ценами на нефть, принадлежат Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Нигерия и Венесуэла, Россия, Канада и другие. Их валюты еще называют нефтяными валютами.

Какие валюты зависят от нефти

Канадский доллар

По всему миру канадский доллар все больше рассматривают как нефтяную валюту. Страна является пятой в мире по объемам добычи нефти. Сырье составляет 14% всего ее экспорта.

Российский рубль

Россия – страна с наибольшим добычей нефти после США. В этом году на фоне рекордных падений цен на нефть, рубль обесценился на 22% по отношению к доллару, при том, что доллар также упал по отношению к основным валютам мира.

Колумбийское песо

Колумбия является одной из наиболее энергозависимых стран Западного полушария, когда речь идет о получении дохода для ее экономики. Примерно 45% всего экспорта в Колумбии связано с нефтью и газовыми продуктами, делает песо восприимчивым к колебаниям цен.

Норвежская крона

Нефть занимает центральное место в экономике Норвегии. Экономические успехи страны были ускорены бесперебойным источником сырой нефти. Нефтяной сектор Норвегии является важнейшей отраслью и составляет 21,5% ВВП и почти половину (48,9%) общего экспорта.

Бразильский реал

Бразилия также входит в десятку стран-экспортеров нефти. Поэтому бразильский реал реагирует на колебания цен на нефть и нефтепродуктов. С начала года валюта обесценилась на 38% относительно американского доллара.

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Есть ли доллар нефтяной валютой

США являются крупнейшим экспортером нефти в мире, но доллар не классифицируют как чисто нефтяную валюту в связи с тем, что экономика США диверсифицирована и не полагается исключительно на нефть.