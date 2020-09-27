В условиях коронакризы и совпадения других неблагоприятных условий цены на газ опустились. Каковы условия для роста цен на газ и на какую цену ожидать, читайте на Финансы 24.

Высоко меняющиеся американские базовые цены на природный газ имеют тенденцию к росту в ближайшие месяцы, пишет OilPrice.com.

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Почему цены будут расти

Снижение внутреннего производства.

Рост спроса зимой и начало отопительного сезона.

Восстановление мировых цен на газ в Европе и Азии – основных американских направлениях экспорта сжиженного природного газа (СПГ).

Окончание сезона ураганов, которые нарушили деятельность СПГ и экспорт вдоль побережья залива США.

Восстановление спроса на газ для промышленной деятельности в Азии и Европе.

Как изменится цена

Все эти условия, вероятно, приведут к цене на природный газ выше 3 долларов за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) в зимние месяцы, показывает кривая фьючерсов на природный газ и оценки EAI (Администрация по энергетической информации в США).

EAI ожидает, что в январе 2021 спотовые цены Генри Хаба подскочат до среднего ежемесячного уровня 3,40 доллара США за MMBtu.

Среднегодовая цена в 2021 прогнозируют быть на уровне 3,19 доллара по сравнению с ценой в 2020 году – 2,16 доллара.