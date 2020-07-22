В среду, 22 июля 2020 года, цена золота выросла до 1860 доллара за тройскую унцию, а стоимость серебра – до 23 долларов. Такие значения стали самыми высокими для металлов с 2011 и 2013 соответственно.

Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на результаты торговой сессии.

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Как изменилась цена золота

В среду утром, 22 июля, цена августовских фьючерсов на золото на Товарной бирже Нью-Йорка Comex подскочила на 0,77%, или на 14,55 доллара, достигнув 1858,05 доллара за тройскую унцию.

Такая стоимость драгоценного металла стала максимальной с 9 сентября 2011 года, когда он рекордно подорожал до 1855,75 долларов за тройскую унцию.

Что известно о цене серебра

Сентябрьские фьючерсы на серебро выросли на 5,64% – до 22,773 доллара за унцию. Предыдущим рекордом была стоимость металла в 23,2 доллара, установленная 19 сентября 2013 года.

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Почему цены на металлы выросли

Основной причиной такого стремительного роста стоимости металлов стало ослабление доллара к евро. В частности, евро подорожал к доллару, достигнув 1,154 доллара за евро, что стало самым большим скачком стоимости с января 2019 года.

Закономерность рынке такова, что слабый доллар поддерживает стоимость золота. Ведь при таких условиях металл становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Что прогнозируют аналитики

По словам аналитика ANZ Даниэля Хайнса, существует большая вероятность, что процентные ставки останутся низкими в будущем. Поэтому слабый доллар будет поддерживать интерес инвесторов к золоту.

Кроме того, не следует забывать о пандемии коронавируса, которая негативно влияет на мировую экономику. Из-за нестабильности курсов валют и фондовых рынков инвесторы чаще обращаться к золоту, как безопасного актива.