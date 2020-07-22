Цены золота и серебра бьют рекорды: почему металлы дорожают и что прогнозируют аналитики
В среду, 22 июля 2020 года, цена золота выросла до 1860 доллара за тройскую унцию, а стоимость серебра – до 23 долларов. Такие значения стали самыми высокими для металлов с 2011 и 2013 соответственно.
Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на результаты торговой сессии.
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Как изменилась цена золота
В среду утром, 22 июля, цена августовских фьючерсов на золото на Товарной бирже Нью-Йорка Comex подскочила на 0,77%, или на 14,55 доллара, достигнув 1858,05 доллара за тройскую унцию.
Такая стоимость драгоценного металла стала максимальной с 9 сентября 2011 года, когда он рекордно подорожал до 1855,75 долларов за тройскую унцию.
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Что известно о цене серебра
Сентябрьские фьючерсы на серебро выросли на 5,64% – до 22,773 доллара за унцию. Предыдущим рекордом была стоимость металла в 23,2 доллара, установленная 19 сентября 2013 года.
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Почему цены на металлы выросли
Основной причиной такого стремительного роста стоимости металлов стало ослабление доллара к евро. В частности, евро подорожал к доллару, достигнув 1,154 доллара за евро, что стало самым большим скачком стоимости с января 2019 года.
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Что прогнозируют аналитики
По словам аналитика ANZ Даниэля Хайнса, существует большая вероятность, что процентные ставки останутся низкими в будущем. Поэтому слабый доллар будет поддерживать интерес инвесторов к золоту.
Кроме того, не следует забывать о пандемии коронавируса, которая негативно влияет на мировую экономику. Из-за нестабильности курсов валют и фондовых рынков инвесторы чаще обращаться к золоту, как безопасного актива.