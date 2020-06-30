Гривна по отношению к доллару держится несколько недель. Каким будет курс валют 30 июня - 3 июля и что на это влиять, читайте на Финансы 24.

Уже два месяца гривна стабильно держится в диапазоне 26-27 за доллар. После длительных выходных, гривна потеряла всего 1 копейку относительно доллара. 24 канал собрал прогнозы на 30 июня – 3 июля и разобрался что будет влиять на доллар на этой неделе.

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Каким будет курс гривны на этой неделе

По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар до 3 июля в банках по курсу 26,45-26,87 по отношению к гривне. В обменниках финкомпаний по курсу 26,50-26,85. Лига.Финансы дают более узкий прогноз – 26,60-26,90.

Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась. Этому также способствовал транш от МВФ. По состоянию на 30 июня курс гривны относительно доллара НБУ – 26,70.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса, который только нарастает, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты - 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии" в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.

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Что будет влиять на курс этой неделе