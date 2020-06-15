Что будет с долларом на этой неделе: прогноз курса валют
На этой неделе украинская гривна будет оставаться ниже 27 относительно доллара. На курс традиционно будут влиять аукционы ОВГЗ, интервенции Нацбанка, покупка доллара населением, а также уплата бизнесом налогов.
Две недели подряд гривна медленно, но уверенно растет, хотя сегодня украинская валюта упала на 14 копеек по отношению к доллару. 24 канал собрал прогнозы относительно курса доллара на этой неделе, 15-19 июня.
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Каким будет курс гривны на этой неделе
По прогнозам Минфина украинцы смогут обменять доллар до 19 июня в банках по курсу 26,40-27,00 по отношению к гривне. В обменниках финкомпаний по курсу 26,40-27,05. Зато Лига.Финансы дает более узкий коридор в своем прогнозе – 26,60-26,90.
Как менялся курс с начала пандемии
В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела, но теперь снова укрепляется. На прошлой неделе Украина получила транш от МВФ и это также укрепило гривну, но сегодняшнее падение нивелировало этот рост. По состоянию на 15 июня курс гривны относительно доллара НБУ – 26,73.
Каким будет курс доллара в 2020
В условиях кризиса, который только нарастает, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.
Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии", в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.
Как изменение учетной ставки повлияло на гривню
Нацбанк снизил учетную ставку до 6%. Понижение обычно негативно влияет на курс гривны, однако пока кризис держит украинскую валюту ниже 27 относительно доллара. Все потому, что ни население, ни бизнес массово не скупают доллар. Среди причин: пониженная активность бизнеса и закрытые границы, через которые не ездят туристы и в значительно меньшем количестве ездят работники.
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Что будет влиять на курс этой неделе
- Пандемия COVID-19. Несколько дней подряд в Украине количество больных близко к 650-700 новым случаям. Из-за таких антирекордов бизнес опасается, что их снова переведут на карантин. Такие настроения сдерживают бизнес от продажи валюты, которую они придерживают до времен с большей определенностью.
- Интервенции Нацбанка. Еженедельно НБУ или выкупает избыток иностранной валюты, или наоборот продает, чтобы восполнить дефицит. Сейчас Нацбанк продолжает выкупать валюту. Это будет сдерживать укрепление гривны.
- Аукционы ОВГЗ Нацбанк проводит еженедельно, привлекая деньги инвесторов. В Украине упала учетная ставка до рекордного минимума – 6% и 16 июня будет первый аукцион по новой ставке. Это одновременно позволит Украине привлечь дешевые деньги, но и меньшую сумму, поскольку инвесторы могут тянуть из-за новой ставки.
- На эту неделю приходятся бюджетные платежи клиентов. Бизнес должен уплатить государству налоги. Поэтому экспортный бизнес будет сдавать иностранную валюту, которая укрепит гривну.
- Населения будет продолжать больше сдавать доллар, чем покупать, что обеспечит на межбанке "дешевую валюту". Ее будут закупать финкомпании и переводить в дешевую безналичную валюту, что бкдет играть на укрепление гривны.