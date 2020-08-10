Последний квартал 2020 года будет не слишком успешный для американского доллара. Так считает один из валютных стратегов, отметив, что в этом периоде "звезды не сойдутся" в пользу мировой резервной валюты.

Попытки властей США бороться с пандемией коронавируса так же успешно, как в европейских странах, сдерживает доверие инвесторов к доллару. Об этом заявил Вин Син, главный стратег по глобальным рынкам Brown Brothers Harriman, пишет Markets Insider.

Это один из редких случаев, когда Европа действительно превосходит США. Звезды не сошлись, если говорить о американском долларе,

– утверждает эксперт в интервью CNBC.

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Индекс доллара снижается

Индекс доллара, по которому измеряется динамика доллара относительно других шести основных валют, потерял 7% в течение последних трех месяцев, опустившись до самого низкого уровня за последние два года. В это время золото, которое дорожает, когда доллар США ослабевает, увеличилось в цене более чем на 30%, превзойдя показатель в 2000 долларов за унцию.

В пятницу, 7 августа, индекс доллара составлял около 93,15 пункта. Согласно прогнозу Вина Сена, до конца 2020 года этот показатель достигнет минимума 2018 года – 89,24 пункта. В то же время, евро сегодня считается более эффективной валютой, чем доллар США – прирост европейской валюты составляет 5% относительно американского доллара.



Динамика индекса доллара США / График Markets Insider

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Насколько длинным будет падение доллара: прогнозы

В апреле этого года, когда Федеральная резервная система США начала загружать в экономику триллионы долларов, чтобы уменьшить ущерб от пандемии Вин Син прогнозировал ослабление американской валюты и ее переход на территорию "медведей".

Несмотря на свой предыдущий прогноз эксперт не считает, что ослабление доллара будет длительным. Ведь сегодня продолжаются дискуссии относительно того, падение валюты является "структурным или все же циклическим".

Федрезерв действует гораздо агрессивно, чем центральные банки других стран. Поэтому экономика США, вероятно, будет работать хуже в ближайшие месяцы из-за пандемии. Поэтому для меня, падение доллара – это циклическая тенденция,

– говорит стратег.

Не все согласны с мнением Сина, что падение доллара будет недолгим. В частности, стратег Citigroup заявил в прошлом месяце, что валюта США "может войти на рынок "медведей" и находиться там от пяти до 10 лет".

В Goldman Sachs считают, что сильные фискальные позиции некоторых стран и плавное восстановление их экономики создали привлекательные возможности для короткой продажи доллара.