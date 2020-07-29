В будущем есть риск того, что доллар США может потерять нынешний статус мировой резервной валюты. Ведь сегодня она столкнулась с рядом проблем.

О новых вызовах для мировой валюты сообщает Bloomberg со ссылкой на Goldman Sachs, один из крупнейших инвестиционных банков мира.

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Что известно об основных рисках для доллара США

Стратеги Goldman Sachs считают, что сегодня американский доллар столкнулся с рядом проблем, главными из которых являются:

Решение Федеральной резервной системы. В частности, политика американского финансового регулятора все больше тяготеет в направлении "инфляции".

В частности, политика американского финансового регулятора все больше тяготеет в направлении "инфляции". Политическая неопределенность. Опасения на рынках касательно новой вспышки коронавируса не утихают. Соответственно власти США не имеют четкого плана развития на будущее.

Опасения на рынках касательно новой вспышки коронавируса не утихают. Соответственно власти США не имеют четкого плана развития на будущее. Наращивание задолженности вследствие пандемии может вызвать еще больше страхов на рынке.

Золото дорожает

По информации Bloomberg, рост стоимости золота является причиной для беспокойства сообщества относительно состояния мировой экономики. В Goldman Sachs повысили их годовой прогноз цены на золото с 2 тысяч долларов до 2 300 долларов за унцию.

Цена золота увеличилась на 1,9% и достигла 1935 долларов за тройскую унцию, что стало самой высокой стоимостью металла за всю историю торгов.

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Уровень инфляции растет: что это означает для экономики

Падение курса доллара происходит на фоне новых прогнозов относительно обесценивания американской валюты после принятия соглашения стран Европейского Союза. Так, члены организации согласовали пакет антикризисных мер для борьбы с последствиями пандемии коронавируса для экономики. После этой новости курс евро резко вырос.

По словам специалистов Goldman Sachs, уровень долга сегодня превышает 80% ВВП США, а в других странах увеличивает риск того, что центральные банки и правительства государств могут допустить ускорение инфляции.

Аналитики Goldman Sachs утверждают, что в центральных банков и правительств государств в целом в будущем может появиться соблазн повысить уровень инфляции после стабилизации экономической активности. Это может произойти из-за раздутых балансы центральных финансовых регуляторов и слишком высоком предложении денег. Из-за повышения инфляции центробанки смогут облегчить накопленное долговое бремя.