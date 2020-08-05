Украинская валюта за июль обвалилась почти на 1 гривну относительно американской. Что будет с курсом гривны к доллару до конца 2020, читайте на Финансы 24.

Прогноз от инвесткомпаний

Представители инвестиционных компаний допускают девальвацию гривны до 29 за доллар, пишет Экономическая правда.

Прогноз на неделю Вернется ли гривна до отметки 27 за доллар

В своем июньском прогнозе мы закладывали плавное ослабление курса с осени до 28-29 гривен за доллар. Как видно из последних дней, гривна движется к этому диапазону быстрее,

– говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

В ICU добавляют: остановится ли гривна на этих позициях или девальвация будет более глубокой – зависит от действий нового руководства НБУ.

Аналитики Concorde Capital более положительные в свои прогнозах. Они отмечают, что девальвационное давление традиционно усиливается осенью. Поэтому украинцам следует ожидать ослабления гривны, но к концу года гривна отойдет от 29 и будет на уровне 28,5 за доллар. Свой прогноз эксперты аргументируют тем, что поток негативных новостей, которые влияют на ситуацию на валютном рынке, усиливаться не будет.

Ранее аналитики крупнейшей инвестиционной компании Украины Dragon Capital прогнозировали, что гривна до конца года ослабнет до отметки 28 за доллар. Однако теперь они пересмотрят свой прогноз в сторону более глубокой девальвации как только будет ясность с новой политикой Нацбанка.

Напомним, что НБУ сменил главу. Яков Смолий, который должен был быть председателем еще 5 лет, ушел в отставку из-за политического давления, как он сам заявил. На его место назначили руководителя Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Что говорит власть о курсе гривны

Курс гривны до конца 2020 будет стабильным. Угрозы падения гривны нет. Не существует никаких причин, чтобы ситуация изменилась, сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.

Есть все основания полагать, что к концу года резких колебаний курса не предвидится. Я не вижу никаких причин, которые бы повлияли на стабильность национальной валюты,

– сказал он.

Министр Марченко отметил, что сейчас курс стабилен, а незначительные колебания связаны с сезонностью.

Марченко также рассказал, что из-за карантина в Украине снизилось потребление импортных товаров, а баланс даже временно выровнялся. Это означает отсутствие давления со стороны импорта.

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Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась к моменту отставки Смолия. В июле гривна упала. По состоянию на 5 августа курс гривны относительно доллара НБУ – 27,82.