На этой неделе украинская гривна не пересечет отметки 27. На курс будут влиять соглашение с МВФ, аукционы ОВГЗ, интервенции Нацбанка и мировые цены на нефть.

Вторую неделю лета продолжается укрепление гривны относительно доллара. Сейчас это 26,60. 24 канал собрал прогнозы относительно курса доллара на этой неделе, 9-12 июня

Каким будет курс гривны на этой неделе

По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар до 12 июня в банках по курсу 26,40-27,00 по отношению к гривне. В обменниках финкомпаний по курсу 26,40-26,90. Лига.Финансы прогнозируют – 26,5-26,7.

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Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела, но теперь снова укрепляется. По состоянию на 9 июня курс гривны относительно доллара НБУ – 26,60.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса, который только нарастает, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29. МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии" в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.

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Что будет влиять на курс на этой неделе

На курс гривны относительно доллара будет влиять: