В ожидании транша от МВФ: возрастет ли гривна на этой неделе
На этой неделе украинская гривна не пересечет отметки 27. На курс будут влиять соглашение с МВФ, аукционы ОВГЗ, интервенции Нацбанка и мировые цены на нефть.
Вторую неделю лета продолжается укрепление гривны относительно доллара. Сейчас это 26,60. 24 канал собрал прогнозы относительно курса доллара на этой неделе, 9-12 июня
Каким будет курс гривны на этой неделе
По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар до 12 июня в банках по курсу 26,40-27,00 по отношению к гривне. В обменниках финкомпаний по курсу 26,40-26,90. Лига.Финансы прогнозируют – 26,5-26,7.
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Как менялся курс с начала пандемии
В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 по отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела, но теперь снова укрепляется. По состоянию на 9 июня курс гривны относительно доллара НБУ – 26,60.
Каким будет курс доллара в 2020
В условиях кризиса, который только нарастает, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29. МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.
Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии" в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.
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Что будет влиять на курс на этой неделе
На курс гривны относительно доллара будет влиять:
- Праздники в Украине. Из-за того, что 8 июня - государственный выходной в Украине, но рабочий за рубежом, во вторник 9 июня банки зачислят своим клиентам валютные поступления за предыдущий день, то есть таких будет больше. Это будет способствовать укреплению гривны.
- Традиционные интервенции Нацбанка. Еженедельно НБУ или выкупает избыток иностранной валюты, или наоборот продает, чтобы восполнить дефицит. Сейчас есть избыток доллара на рынке и Нацбанк выкупает. Это будет сдерживать укрепление гривни.
- Повышение цен на нефть еще одна угроза для гривны. Нефть Brent подорожала до 39-43 долларов за баррель. Страны ОПЕК + договорились о дальнейшем сокращении добычи нефти для урегулирования цены. Это негативно повлияет на гривну, потому что придется покупать больше валюты для оплаты энергоносителей.
- Аукционы ОВГЗ Нацбанк проводит еженедельно, привлекая деньги инвесторов. Через грядущее соглашение с МВФ, могут снизить доходность ОВГЗ и наоборот привлечь больше инвесторов. Это положительно повлияет на гривну. Аукцион должен состояться 9 июня.
- МВФ должна рассмотреть соглашение для Украины в сегодня, 9 июня. Положительные новости о сотрудничестве Украины с МВФ всегда укрепляют национальную валюту.