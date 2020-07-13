Гривна несколько "отошла" от новости об отставке Смолия и снова возвращается ниже отметки 27. Что влияло на гривну и каким будет курс на этой неделе, читайте на Финансы 24.

Уже два месяца гривна стабильно держалась в диапазоне 26-27 за доллар. И впервые за долгое время пересекла отметку 27 на фоне отставки главы НБУ Якова Смолия. 24 канал собрал прогнозы на 13-17 июля и в разобрался что влиять на доллар на этой неделе.

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Каким будет курс гривны на этой неделе

По прогнозам "Минфин" украинцы смогут обменять доллар до 17 июля в банках по курсу 26,70-27,35 по отношению к долару. В обменниках финкомпаний по курсу 26,75-27,30. Лига.Финансы дают более узкий прогноз – 26,90-27,20.

Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 отношению к доллару. Но в течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар. Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти. В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна несколько просела. Однако за июнь гривна укрепилась к моменту отставки Смолия. По состоянию на 13 июля курс гривны относительно доллара НБУ – 26,95.

Каким будет курс доллара в 2020

В условиях кризиса, что только нарастает, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты- 30 за доллар.

Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии" в котором собрали разные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30. Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит этот предел, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.

Как гривна "отошла" от отставки Смолия

Отставка Смолия

Глава Нацбанка подал в отставку из-за политического давления. Это заявление с тревогой восприняли на Западе украинские партнеры и инвесторы, ведь боятся, что это начало конца независимости Нацбанка. Такие тревоги выразили в МВФ, ЕС и G7. Наибольшая инвестиционная компания Dragon Capital заявила о прекращении инвестиций в Украину. На фоне всех этих заявлений гривна начала опускаться относительно доллара довольно ощутимо.

Однако это падение было кратковременным и гривна снова вернулась к отметке ниже 27 за доллар.

Зеленский о долларе по 30

На прошлой неделе на встрече с предпринимателями Владимир Зеленский заявил, что в Украине слишком крепкая гривня вредит предпринимателям и бюджету. Банкиры отмечают, что это именно то давление, о котором говорил Яков Смолий. Если председатель Нацбанка станет подконтрольной действующей власти кандидат, то можно ожыдать гривну под 30 как в бюджете.

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Интервенции Нацбанка

Долгое время Нацбанк выкупал доллар и продавал, чем увеличивал свои золотовалютные резервы и опускал гривну. Из-за отставки Смолия пришлось наоборот продать валюту, чтобы стабилизировать рынок. За прошедшую неделю Нацбанк снова выкупил 92 миллиона (относительно малая сумма). Это держит гривну.