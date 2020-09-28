Принято считать, что инвестиции делают только богачи и без большой суммы денег на руках этого не сделать. Но на самом деле это совсем не так – очень многое зависит от того актива, в который вы собираетесь уложиться.

В материале 24 канала мы выяснили сколько денег нужно на самом деле, чтобы начать инвестировать, во что можно вложить деньги и какие возможности доступны украинцам.

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С какой суммой можно начинать инвестировать

На самом деле сделать инвестицию можно, имея любую сумму. Главное определиться с тем инструментом инвестирования, купив который, вы собираетесь сохранить и приумножить ваши сбережения.

Кроме того, следует учитывать ожидаемую доходность и уровень приемлемого риска, который готовы на себя взять – это определяющие факторы для инвестора.

Ну и, конечно, одним из основных остается фактор времени, который инвестор готов уделять процессу инвестиций – час в день, пол дня или полный рабочий день. В зависимости от сочетания этих факторов можно выделить несколько видов инвестирования, один из которых наверняка подойдет вам.

Какими бывают инвестиции

Что же такое инвестиции?

Если охарактеризовать это понятие буквально в двух словах, то это размещение своего капитала с целью получения прибыли. Обычно прибыль инвестора рассчитывается в процентах годовых от вложенной суммы денег. Так, например, если вы вкладываете 1000 долларов, то при доходности инструмента в 10% годовых, ваша прибыль составит 100 долларов.



Как выбрать подходящий вид инвестиции / Pixabay

В общих чертах можно отметить, что инвестиции делятся на три большие группы. Один из самых доступных видов – спекулятивные. Под этим понимается вложение средств на короткий срок в различные финансовые инструменты. Спекулятивные инвестиции позволяют получить высокий доход при разумных рисках. Этот вид вложения средств интересен также тем, что вы можете получить большую прибыль при минимальных затратах времени и минимальном первоначальном капитале.

Другой вид инвестиций – венчурные. Они принадлежат к рискованным инвестициям и предусматривают вложения в молодые компании, стартапы и проекты, которые развиваются. Этот вид вложения средств требует значительных затрат времени, так как нужно правильно выбрать компанию в которую вы будете вкладывать средства, а также крупного капитала. Но при этом вы можете получить немалую прибыль.

Еще одним видом вложения средств реальные инвестиции. К ним можно отнести вложения в реальные активы предприятий – оборудование и, в частности, вложения в недвижимость. Это требует достаточно большого капитала, значительных затрат времени, а размер получаемой прибыли достаточно низкий.

Во что инвестировать в Украине

На чем же заработать инвестору на украинском рынке? Один из самых популярных инструментов сегодня есть, как и раньше, банковские депозиты. Однако, процент доходности в том случае, если вы положите деньги на счет в банке, будет не очень высокий и вряд ли покроет инфляцию. Сейчас средняя доходность от гривневого депозита составляет менее 8% годовых до налогообложения. Но кто гарантирует, что гривна не упадет до тех пор, как вы сможете забрать свои деньги?

Также достаточно популярна покупка недвижимости. Считается, что такое вложение денег очень надежное, но все же, приобретение объектов недвижимости (как жилой, так и коммерческой) вряд ли даст вам доходность выше 10% в год. А сложностей здесь очень много: от правильного выбора объекта к возможным проблемам с поиском арендатора или нового покупателя.

Еще один вариант – это покупка драгоценных металлов. Вложения в золото традиционно является очень надежным инвестированием средств, особенно в периоды кризисов. Риск здесь практически минимален, но и доходность не очень высока. Это скорее хорошая инвестиция на длительную перспективу.

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Ну и, конечно, финансовые рынки. Вы можете купить акции надежных мировых компаний, уложиться в валюту или криптовалюту, а также инвестировать в инструменты товарного рынка – энергоносители, драгоценные металлы, сельскохозяйственные инструменты. Ваша доходность при вложении средств на финансовом рынке может быть достаточно высокой при минимальных затратах времени и небольшом начальном капитале.



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Чтобы эффективно инвестировать ваши средства на финансовом рынке нужно правильно выбрать компанию, через которую вы будете совершать сделки. Одной из лучших компаний в Украине, которые предоставляют доступ к финансовым рынкам, является Forex Club. Эта компания с 1997 года предоставляет трейдерам по всему миру возможность зарабатывать, вкладывая средства в финансовые инструменты. Эксперты компании, обладающие многолетним опытом успешной работы на финансовом рынке, всегда готовы помочь вам выбрать наиболее удачный для вас инструмент для инвестирования.

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