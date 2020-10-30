Украинская гривна с начала своего рождения в 1996 году почти ежегодно обесценивалась из-за инфляции. Что можно было позволить себе на 50 гривен 24 года назад?

В материале Финансы 24 мы посчитали сколько продуктов, алкоголя и бензина можно было себе позволить на 50 гривен в 1996 году. Тогда это было более трети зарплаты. И сравнили на сколько меньше всего можно купить за 50 гривен сегодня, когда это даже не дотягивает до 0,5% от средней зарплаты.

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Что можно было купить в 1996 и 2020 на 50 гривен / Инфографика 24 канала

Ранее на 50 гривен можно было позволить себе 156 батонов по цене 32 копейки. Теперь, когда цена поднялась до более 14 гривен, нельзя купить даже 4 хлеба.

по цене 32 копейки. Теперь, когда цена поднялась до более 14 гривен, нельзя купить даже 4 хлеба. 56 литров молока могли себе позволить украинцы, имея в кармане 50 гривен в 1996 году, ведь оно стоило 90 копеек. Теперь за эти деньги можно выпить только 2 литра, поскольку цена достигла 25 гривен.

могли себе позволить украинцы, имея в кармане 50 гривен в 1996 году, ведь оно стоило 90 копеек. Теперь за эти деньги можно выпить только 2 литра, поскольку цена достигла 25 гривен. Более 33 пачки сметаны можно было купить за полсотни, потому что она стоила 1,5 гривны. А вот сегодня 50 гривен не хватит, чтобы приобрести сметану, нужно приложить еще 12 гривен.

можно было купить за полсотни, потому что она стоила 1,5 гривны. А вот сегодня 50 гривен не хватит, чтобы приобрести сметану, нужно приложить еще 12 гривен. С мясом похожая история. Даже пол килограмма свинины не купишь за 50 гривен, а в 1996 по цене 4 гривны, можно было приобрести 12,5 килограмма.

похожая история. Даже пол килограмма свинины не купишь за 50 гривен, а в 1996 по цене 4 гривны, можно было приобрести 12,5 килограмма. В 1996 году 50 гривен хватило бы, чтобы запастись водкой в ​​месяц или год – по одной на каждые два дня или по одной в месяц. Теперь этих денег недостаточно, чтобы купить бутылку, ведь она стоит 93 гривны.

в ​​месяц или год – по одной на каждые два дня или по одной в месяц. Теперь этих денег недостаточно, чтобы купить бутылку, ведь она стоит 93 гривны. Заправив машину на 50 гривен в 1996, можно было бы планировать целое путешествие. Ведь с ценой в 60 копеек за литр, можно было получить 83 литра бензина. А это как проехать из Львова к морю. Теперь на эти деньги можно планировать разве что поездку на работу.

Конечно же эти цифры не свидетельствуют о том, что покупательная способность украинцев упала. Ведь вместе с ценами росли и зарплаты и пенсии. Эта статистика лишь показывает как сильно обесценилась гривна за 24 года. Когда гривну ввели, ее курс к доллару составлял 1,76. По состоянию на 30 октября курс гривны к доллару – 28,44.

Краткая история гривны

Название валюты, то есть слово "гривна" происходит от золотого или серебряного украшения-обруча, который носили на "загривке" во времена Киевской Руси.

С 2 сентября 1996 национальной валютой Украины стала гривна. Национальный банк Украины ввел банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен.

На своем начале украинская валюта была довольно прочной. Курс был 1,8 гривны за 1 доллар. И так продолжалось практически до экономического кризиса 1998 года. Затем курс долгое время держался на уровне 5 гривен за доллар.

Через финансовый кризис 2008 года гривна снова обесценилась и опустилась к курсу 8 за доллар. Так продолжалось до 2014 года. Из-за ряда обстоятельств: Революции достоинства, аннексии Крыма и оккупации на Востоке, гривна начала существенно падать к курсу, каким мы видим его сегодня.