Криптовалюта – не только прибыльный инструмент для инвестиций. Сегодня цифровые деньги все больше используются в различных странах мира как средство для осуществления платежей. Узнайте из нашей статьи, где и на что можно потратить криптовалюту.

Впервые криптовалюту использовали для оплаты пиццы. Это был далекий 2010 год, а приобрели пиццу за 10 000 биткоинов. Сейчас криптовалютой можно рассчитываться в интернете, ресторанах, гостиницах и т.д. Что можно купить за биткоины в Украине и за рубежом – читайте в материале Финансов24.

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Мировой опыт

Сегодня во многих странах криптовалюты стали все чаще использовать для того, чтобы расплатиться за товары или услуги. В частности, во всемирно известной сети кофеен Starbucks можно расплатиться биткоинами за чашку кофе. Однако кофе – это лишь незначительная часть того, что можно приобрести за криптовалюту сегодня.



Кофе Starbucks за біткоины / Фото Flickr

Так, некоторые университеты США, Великобритании и Кипра принимают оплату за обучение в биткоинах. Первым ВУЗом, который начал принимать криптовалюта еще в 2013 году, стал Университет Никосии на Кипре. Затем к нему присоединился и Университет Камбрии в Великобритании, а после – Королевский колледж Нью-Йорка.

Еще одна доступная опция – это покупка автомобилей. В этом случае продавцы указывают цену в фиатной валюте – долларах или евро, а на биткоины пересчитывают по текущему курсу. Покупка авто за BTC уже проводилась в Финляндии, США, Японии.

Одним из первых начал принимать криптовалюту американский дилерский центр Post Oak Motor.

И это еще не все. В США, Японии и Канаде были проведены первые сделки по продаже объектов недвижимости за криптовалюту. В частности, полностью официальная сделка была заключена в американском штате Техас. Для оплаты объекта недвижимости криптовалюту сначала перевели в доллары, а затем перечислили ее на банковский счет продавца. При этом на оформление этой операции понадобилось всего 10 минут.

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Криптовалютные платежи в Украине

В Украине, конечно, спектр того, что можно приобрести за криптовалюту, более ограничен, чем в США, Великобритании или других западных странах. Впрочем, есть сегменты, в которых тоже можно рассчитаться цифровыми деньгами. Наиболее значительную долю в этом занимают интернет-магазины техники, одежды и аксессуаров. Среди них digit.com.ua и некоторые другие.

В Украине оплачивать криптовалютой можно и ряд услуг:

юридические услуги – например, регистрация торговой марки;

услуги IT-специалистов (хостинг, домены) – RX-name, Unihost.

Принимают криптовалюты и некоторые отели (например, Relax apartments во Львове), а также туристические агентства (Adventure tours) и риэлтерские службы. За цифровые деньги можно купить даже цветы и билеты в кино.



Заведения, что принимают биткоины / Фото Flickr

Как получить криптовалюту бесплатно: проверенный способ

Если вы хотите оплачивать товары и услуги криптовалютой, например, биткоином, для начала ее нужно получить. Если отбросить вариант "купить", то практически единственным способом получить биткоины является добыча криптовалюты или, другими словами, майнинг.

Процесс майнинга достаточно сложный. Ведь для этого понадобится мощная вычислительная техника. Поэтому майниты цифровую валюту на собственной технике (компьютер, или специально-собранный блок из видеокарт) будет достаточно долго и затратно.

Более доступный способ получить криптовалюту без вложений является майнинг на стороннем оборудовании. И здесь один из самых интересных и эффективных вариантов – это криптовалютная площадка StormGain.

Трейдеры этой криптобиржи могут намайнить до 0,0318 биткоина в день. Все, что нужно для этого, – просто регулярно заходить на сайт StormGain и активировать майнер.

Хотите идти в ногу со временем и иметь возможность оплачивать товары и услуги криптовалютой? Получите самую популярную цифровую валюту – биткоин – абсолютно бесплатно на криптоплощадке StormGain!