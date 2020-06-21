Форма відновлення економіки – головний фактор для інвесторів зараз. Натомість друга хвиля пандемії не хвилює інвесторів так сильно.

Опасения по поводу роста случаев заболевания COVID-19 в некоторых частях Америки на этой неделе есть на фондовом рынке, пишет MarketWatch.

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Коронавирус в США

Количество случаев COVID-19 в Аризоне, Флориде, Каролине, Калифорнии и Техасе выросли, причем в четверг эти штаты зафиксировали рекордные однодневные увеличения.

Угроза второй волны коронавируса заставила Всемирную организацию здравоохранения на брифинге в пятницу сказать, что пандемия перешла в "новую и опасную фазу", наступившую через 101 день после того, как организация объявила вирус пандемией.

Компания Apple объявила, что вновь закрывает около десятка магазинов, поскольку в некоторых штатах уровень заболевания повысился.

Фондовый рынок несколько упал на фоне этих новостей, хотя все три американские базовые индексы в конце концов закрылись ростом по итогам недели. Однако не коронавирус волнует инвесторов.

Что волнует инвесторов больше чем коронавирус

Недавний опрос Jefferies Financial Group указывает на то, что рост случаев коронавируса не является главным волнением для инвесторов. Опросы инвестиционной фирмы указывает, что форма восстановления экономики является самым большим фактором на сегодняшний день для инвестиционного сообщества.



Что волнует инвесторов

Последние несколько месяцев рынки в значительной степени игнорируют экономические данные, слепо следуя за ФРС. Это может измениться,

– написали аналитики Jefferies Financial Group.

Форма восстановления экономики

Экономисты и инвесторы участвовали в дискуссии о возможной формы восстановления от спада, вызванного пандемией COVID-19. Вопрос фокусируются на том, будет ли рост валового внутреннего продукта на графике похожим на букву "V", то есть короткое, резкое восстановление, в отличие от "W", представляющий собой двойной спад или даже "U", сигнализируя о медленном восстановлении.

При этом стратеги отмечают, что, видимо, деятельность малого бизнеса теряет обороты на национальном уровне, ссылаясь на сокращение занятости и количества открытых предприятий на фоне восстановления деятельности во всех 50 государствах.

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Какую форму будет иметь восстановления, может быть самым важным вопросом, но это одновременно и сложнее всего определить на этом этапе, что делает ответ еще более весомым.