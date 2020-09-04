Обычно за каждое выполненное задание можно заработать количество криптовалюты, которое указано в описании задачи. Через некоторое время (до 2-3 минут) после выполнения прописанных действий появляется поле для ввода номера ВТС-кошелька. После ввода на счет зачисляются Сатоси – части биткойнов.

Такие ресурсы существуют на средства рекламодателей, они дают задания, за которые расплачиваются криптовалютой. Ранее там нужно было только открыть ссылку, однако сейчас количество кранов, согласно популярности криптовалюты, в интернете резко возросло. Поэтому краны немного усложнили свою систему работы, однако суть осталась той же: здесь можно заработать базовый капитал криптовалюты с нуля, не вкладывая в него ни копейки из своего кармана.

Однако за выполнение не всегда расплачиваются биткоинами. Вознаграждения на различных кранах могут быть разными: как уже достаточно известные, так и новые криптовалюты, которые выстрелят в 2021 году.

Это вебсайты или приложения, с помощью которых вы можете получить криптовалюту без вложений . Посетители там должны только выполнить задачи, которые были описаны на сайте или в приложении. Затем можно получить Сатоси (1 Сатоси – одна стомиллионная биткоина). Когда средства зачислены на ваш кошелек, можно провести обмен и вывод криптовалюты.

Есть несколько способов как заработать биткоины, один из самых популярных и доступных – использование биткоин кранов.

Есть ресурсы, которые позволяют конвертировать ваше время в криптовалюту. Почему биткоин краны дают возможность заработать и как они устроены – читайте в материале 24 канала .

Что такое капча? Компьютерный тест, который используется на сайтах для проверки того, кто пытается выполнить действие: человек или робот.

Пример капчи / изображение сайта captcha.net

На момент написания этого материала, курс популярной криптовалюты выглядит вот так:

1 биткоин = 11 696,40 долларов США;

1 биткоин = 100 000 000 Сатоси;

1 биткоин = 322 797 гривен.

Где зарабатывать биткоины: основные платформы

Этот кран отличается достаточно хорошим уровнем заработка при задачах, не требующих больших затрат времени. Здесь можно получить от 70 Сатоси за каждые 35 секунд просмотра рекламы или выполнения других задач.

В AdBTC Top есть несколько вариантов задач:

Ручной серфинг сайта. Открываем ссылки и листаем страницу, пока не закончится время на таймере в верхней части экрана.

Открываем ссылки и листаем страницу, пока не закончится время на таймере в верхней части экрана. Автосерфинг. Проекты рекламодателей открываются в автоматическом режиме на 7-30 секунд и вам ничего не нужно нажимать.

Проекты рекламодателей открываются в автоматическом режиме на 7-30 секунд и вам ничего не нужно нажимать. Серфинг в активном окне. Вам показывают объявления, решаете капчу и автоматически идет переход к следующему окну. В некоторых окнах платят за серфинг страниц и просмотр видео.

Основным преимуществом этого крана является то, что здесь не требуется регистрация. Для начала работы достаточно лишь вставить в соответствующее поле свой биткойн-адрес. Kickass Traffic позволяет пользователям зарабатывать до 60 Сатоси каждые 10 секунд просмотра. Вы можете получать заработок за просмотр сайта, рекламы и кликов по ней. Задание на сайте постоянно обновляются и добавляются, однако выполнить их можно только 6 или 7 раз за сутки. Каждые сутки есть разные по продолжительности задачи, за которые в среднем можно получить до двух тысяч Сатоси за день.

Вывод средств доступен начиная с трех тысяч Сатоси.

Здесь можно зарабатывать на введении одной капчи в час. Выплата зависит от курса биткоина и случайного числа, которое выпадает после нажатия ROLL от 17 до 1 714 090 Сатоси.

За каждый "ролл", кроме возможности ввести капчу, пользователь получает бонусы:

Два лотерейных билета – еженедельно проводится бесплатная лотерея с довольно большими выигрышами.

Два очка – за них можно купить акционные купоны и увеличение прибыли на платформе.

Капчи удобно вводить через смартфоны, поэтому можно зарабатывать везде. Также большим плюсом является отсутствие рекламы.

Еще один кран с вводами капчи. Имеет накопительный принцип действия: чем меньше времени проходит с момента последнего введения, тем больше накопления. Сервис дает возможность заработать 10 Сатоси каждые 5 минут. Если вводить капчу раз в день, то будет накапливаться бонус. Таким образом, можно увеличить бонус прибыли на 100% за нажатия.

Еще одним интересным бонусом является случайный (магический). Он выдается рандомно.

Выплаты происходят моментально на кошелек Coinpot, откуда их можно вывести на любой доступный кошелек биткоинов. При этом без комиссии. Еще стоит сказать, что на Coinpot действуют также специфические приятные бонусы. Например, за одно введение капчи вы получаете еще три бесплатных токена, которые можно конвертировать в криптовалюту.

В Moon есть краны для заработка и других криптовалют:

Litecoin

Dash

Bitcoin Cash

DogeCoin

Все выплаты концентрируются в одном аккаунте на Coinpot, откуда можно вывести и обменять криптовалюту.

Это типичный сайт, который зарабатывает на привлечении внимания пользователей к определенным рекламам или сайтам. Здесь вы можете зарабатывать биткоины только на просмотре рекламы сайтов партнеров сервиса. Необходимо перейти по ссылке и подождать установленное время. Для выбора здесь всегда предлагается 7 объявлений, где указан сайт, время, которое нужно там провести, а также сумма, которую мы там получим.

За просмотр рекламы на 10 секунд здесь платят 18 Сатоси. Максимальная продолжительность просмотра рекламы здесь может быть до 200 секунд, за которые платят 50 Сатоси.

Вывести средства можно в любой момент, но минимальная сумма для вывода средств – 10 000 Сатоси.

Satoshihero – отличный кран, который позволяет заработать трижды по 250 000 Сатоси за введение капчи за 10 минут. То есть это почти конвейер раздачи Сатоси.

Здесь почти нет рекламы, поэтому сайт безопасен для использования. При регистрации здесь автоматически создается и аккаунт на другом ресурсе, где идентичен интерфейс – satoshimonster.com. Единственное отличие ресурсов в том, что на satoshimonster период 20 минут. То есть, чтобы забрать свой бонус, пользователям нужно ждать 20 минут.

Эти ресурсы также отлично работают на телефонах, поэтому можно зарабатывать в дороге или даже в перерыве на кофе. Элементарные действия не отнимают много времени. Ввести капчу занимает буквально 3-5 секунд.

Если вы не знаете английского, то не нужно слишком беспокоиться, поскольку на этих сайтах простые интерфейсы, которые интуитивно понятны каждому.

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Здесь заработок может показаться небольшим, но и не нужно ничего делать: вы зарабатываете криптовалюту Bittube просто просматривая любые видео на YouTube. Чтобы начать зарабатывать нужно лишь установить расширение на Google Chrome и просматривать то, что вас интересует, майнинг криптовалюты будет происходить автоматично. Не появится никаких баннеров или рекламных объявлений, поэтому расширение никоим образом не влияет на удобство вашего пользования браузером.