Финансовый номер есть почти у каждого украинского. Через него мошенники могут списать ваши деньги с карты. Как его защитить, читайте на Финансы 24.

Почему важна безопасность финансового номера

Номер телефона, который вы используете, чтобы зайти в интернет-банкинг, или для идентификации при обращении в банк, называется финансовым, объяснили в Нацбанке.

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Он привязан к вашему банковскому счету. На этот номер поступают:

подтверждение операций;

пароли от банков;

информация о балансе средств на счетах.

Почти каждый из нас имеет финансовый номер телефона. Но мы редко задумываемся о безопасности и защите информации об этом номере. Мы сообщаем его друзьям, знакомым и даже незнакомым людям, оставляем в анкетах при опросов на различных сайтах и ​​т.д.,

– рассказали в НБУ.

В то же время для мошенников ваш финансовый номер – инструмент для наживы.

Как мошенники используют финансовые номера

Мошенники могут использовать финансовый номер в следующих целях:

похитить деньги со счетов;

приобрести за них товары в обычном магазине или на интернет-сайтах;

взять онлайн-кредиты на имя владельца номера.

Как мошенникам это удается?

Они перевыпускают SIM-карту как "потерянную" и получают доступ к счетам владельца номера.

Как себя защитить

Вас должны насторожить частые звонки от молчаливых незнакомцев и, до кучи, неожиданное пополнение мобильного счета,

– объясняют в НБУ.

Следующие советы пригодятся, если не хотите обогатить мошенников за свой счет:

Перейдите на контракт с мобильным оператором;

Не разглашайте свой финансовый номер телефона;

Отключите услугу удаленной замены SIM-карты у своего мобильного оператора;

Установите PIN-код SIM-карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки телефона;

Зарегистрируйтесь в онлайн-кабинете мобильного оператора.

В НБУ также напомнили о горячей линии, на которую можно звонить, когда есть сомнения в ситуации: 0 800 505 240.