Что такое финансовый номер и как его защитить от мошенников: советы от Нацбанка
Финансовый номер есть почти у каждого украинского. Через него мошенники могут списать ваши деньги с карты. Как его защитить, читайте на Финансы 24.
Почему важна безопасность финансового номера
Номер телефона, который вы используете, чтобы зайти в интернет-банкинг, или для идентификации при обращении в банк, называется финансовым, объяснили в Нацбанке.
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Он привязан к вашему банковскому счету. На этот номер поступают:
- подтверждение операций;
- пароли от банков;
- информация о балансе средств на счетах.
Почти каждый из нас имеет финансовый номер телефона. Но мы редко задумываемся о безопасности и защите информации об этом номере. Мы сообщаем его друзьям, знакомым и даже незнакомым людям, оставляем в анкетах при опросов на различных сайтах и т.д.,
– рассказали в НБУ.
В то же время для мошенников ваш финансовый номер – инструмент для наживы.
Как мошенники используют финансовые номера
Мошенники могут использовать финансовый номер в следующих целях:
- похитить деньги со счетов;
- приобрести за них товары в обычном магазине или на интернет-сайтах;
- взять онлайн-кредиты на имя владельца номера.
Как мошенникам это удается?
Они перевыпускают SIM-карту как "потерянную" и получают доступ к счетам владельца номера.
Как себя защитить
Вас должны насторожить частые звонки от молчаливых незнакомцев и, до кучи, неожиданное пополнение мобильного счета,
– объясняют в НБУ.
Следующие советы пригодятся, если не хотите обогатить мошенников за свой счет:
- Перейдите на контракт с мобильным оператором;
- Не разглашайте свой финансовый номер телефона;
- Отключите услугу удаленной замены SIM-карты у своего мобильного оператора;
- Установите PIN-код SIM-карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки телефона;
- Зарегистрируйтесь в онлайн-кабинете мобильного оператора.
В НБУ также напомнили о горячей линии, на которую можно звонить, когда есть сомнения в ситуации: 0 800 505 240.