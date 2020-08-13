Трейдеры зарабатывают в процентах к сумме, которой торгуют. Но с кредитным плечом прибыль можно в несколько раз приумножить. Что такое кредитное плечо и как им воспользоваться?

В кризис многие озабочены тем, чтобы сохранить свои деньги от обесценивания. Однако чтобы быть финансово-независимым нужно не только сохранять, но и приумножать свои средства. Как можно превратить свои 100 долларов в 1000 долларов и заработать на этом, рассказываем в материале 24 канала.

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Трейдинг – возможность заработать

Один из популярных способов заработка сегодня – торговля на финансовых рынках или трейдинг. Основной принцип заработка на трейдинге достаточно очевиден – купить или продать тот или иной актив и заработать на разнице в цене между покупкой и продажей. Для прибыльной торговли на финансовом рынке нужно правильно выбрать инструмент, а также подходящий момент для того, чтобы открыть и закрыть сделку.

Среди популярных инструментов являются:

акции компаний;

золото и другие драгоценные металлы;

доллар, евро и другие валюты;

нефть;

криптовалюта.

Как научиться торговать

Чтобы изучить основы трейдинга, а также научиться выбирать инструменты, время открытия и закрытия сделок можно попробовать самостоятельно торговать на финансовом рынке. Однако это потребует значительных затрат времени. Гораздо лучше – пройти специальный курс обучения в торговой платформе Libertex. В нем вы узнаете о том, как открывать и закрывать сделки, а также анализировать движение активов на рынке, чтобы совершать прибыльные сделки.

На финансовом рынке есть инструменты с разной стоимостью. Это значит, что каждый может выбрать себе подходящий актив для совершения сделок. Однако, как быть, если вам нужно совершить сделку на сумму большую, чем есть у вас на торговом счету? Для этого есть специальный инструмент, который предоставляют финансовые компании, – кредитное плечо.

Как заработать, используя кредитное плечо

Кредитное плечо – это понятие, которое обозначает соотношение собственных средств клиента к средствам, необходимым для заключения сделки. Пользуясь "плечом", вы, имея, например, всего 100 долларов, можете совершить сделку объемом в 10 тысяч долларов – в этом случае "кредитное плечо" составит 1 к 100.

При совершении сделки, трейдер может сам установить нужный размер "плеча", исходя из своих конкретных целей. Главное – определиться с тем, какую сумму вы готовы инвестировать, и с рисками, которые вы готовы на себя взять. Стоит учитывать, что плечо 1:200, конечно, гораздо рискованнее, чем 1:10. Однако и прибыль, полученная при использовании большого плеча, может быть существенно выше. Например, вы купили актив за 100 долларов и продали за 110 долларов. При использовании плеча 1:1 ваша прибыль составит всего 10 долларов, а при плече 1:100 – уже 1000 долларов.

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