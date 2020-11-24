Каждый, кто хочет погрузиться в мир криптовалют, сталкивался с необходимостью иметь криптокошелек. Однако не каждый знает, что помимо хранения активов, с их помощью можно зарабатывать.

В материале Финансов 24 рассказываем как открыть криптокошелек и какие возможности откроются перед вами.

Криптовалютный мир стремительно развивается. Количество криптовалют растет, а новые сервисы для работы с ними появляются практически каждый день. При этом одной из основ криптовалютного мира являются криптокошельки – место для хранения ваших цифровых активов.

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Какие бывают кошельки

Традиционно криптокошельки делятся на два больших типа – "холодные" и "горячие".

Ключевая разница между ними в том, что "холодные" кошельки не подключены к интернету и не используют его для работы. К таким кошелькам можно отнести отдельные программы, которые ставятся на компьютер или мобильный телефон.

К "холодным" кошелькам также относятся так называемые аппаратные криптокошельки. Они представляют собой внешнее устройство, обычно в форме usb-накопителя, которое при необходимости подключается к компьютеру пользователя.

"Горячие" криптокошельки работают с использованием интернета. Такие кошельки могут представлять собой отдельный сервис, который ориентирован только на хранение активов. При этом на компьютер или телефон пользователя устанавливается приложение, которое соединяется с этим сервисом и обеспечивает работу кошелька. Такие кошельки могут быть выполнены в виде веб-приложения, к которому пользователь получает доступ через браузер, а также в виде плагина к самому браузеру.

К "горячим" криптокошелькам можно отнести также счета пользователей различных криптовалютных бирж, где они хранят свои цифровые валюты.

Также встречаются кошельки, в которых используются два подхода. К ним можно отнести криптокошелек торговой платформы StormGain. С одной стороны, он представляет собой веб-приложение, а также приложение для операционных систем iOS и Android, работающие через интернет. С другой стороны, для хранения активов в StormGain используются кошельки "холодного" типа. Такой "смешанный" тип криптокошельков является наиболее удобным для пользователя, поскольку совмещают в себе преимущества обоих видов кошельков.

На что обращать внимание при выборе?

Поскольку криптокошельков достаточно много, прежде чем открыть его, необходимо определиться с выбором. Для этого стоит в первую очередь понять, какие именно цифровые валюты вы планируете в нем хранить. Ведь различные криптокошельки нацелены на использование разных криптовалют. Есть те, в которых можно хранить только одну валюту, однако большинство, и в частности криптокошелек StormGain, позволяет зачислять и хранить сразу несколько разных криптовалют. При этом не стоит гнаться за количеством цифровых валют, которые можно хранить в кошельке. В большинстве случаев достаточно 6 основных криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, Ripple и Bitcoin Cash.

Вторым моментом, на который стоит обратить внимание, это процедура регистрации. Некоторые криптокошельки могут потребовать прохождения сложной процедуры регистрации. Другие, напротив, ограничиваются адресом электронной почты и телефоном. Если вы не готовы проходить сложный процесс регистрации, то лучше остановиться на том криптокошельке, который требует минимальных усилий для регистрации.

В мире криптовалют, как и в реальном мире, встречаются мошенники, которые хотели бы заполучить ваши средства. Поэтому одним из ключевых факторов при выборе криптокошелька – это безопасность ваших активов. Для того, чтобы ваши цифровые валюты были в безопасности, в криптокошельке должны применяться наиболее современные технологии шифрования и аутентификации. Традиционно считается, что "холодные" – более безопасны, чем "горячие". При этом кошельки "смешанного" типа, такие как StormGain, могут быть с одной стороны такими же безопасными как обычные холодные кошельки, а с другой – такими же удобными, как "горячие".

Немаловажно обратить внимание на дополнительные возможности криптокошельков. Одни могут предоставлять возможность быстрой оплаты тех или иных сервисов, другие – интегрированы с криптовалютными торговыми площадками, третьи – предоставлять дополнительные возможности заработка.

Как открыть криптокошелек и заработать?

Открыть криптокошелек достаточно просто. Для примера возьмем кошелек StormGain, который сочетает удобство использования, безопасность и выгодные возможности для заработка.

Чтобы открыть его вам нужно всего лишь скачать приложение или открыть адрес сервиса в браузере .

. После этого вам останется нажать кнопку " зарегистрироваться ", ввести актуальный e-mail и номер телефона , а также пароль для защиты ваших активов.

", ввести актуальный , а также для защиты ваших активов. После этого вам будут открыты счета в тех криптовалютах, которые доступны в StormGain и вы сможете зачислить в него ваши криптоактивы.

Однако помимо простого хранения средств, криптокошелек StormGain предоставляет возможность получить дополнительный доход с помощью майнинга.

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Пользователи StormGain могут получать до 0,0318 Bitcoin в день, просто регулярно заходя на сайт кошелька и активируя майнер. Такая возможность выгодно отличает этот криптокошелек от других.

Хотите открыть криптокошелек и заработать на этом? Откройте криптокошелек StormGain! Храните ваши криптовалюты безопасно и зарабатывайте на этом!