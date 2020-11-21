Цифровые деньги перестали быть для нас чем-то новым. И хотя сейчас нет большого интереса к криптовалютным рынку, специалисты прогнозируют для него неплохие перспективы. Что такое криптовалюта и как ею пользоваться– читайте в материале.

Как получить бесплатную криптовалюту, где ее хранить и сколько всего криптовалют существует – рассказывает Финансы 24.

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Почему криптовалюта стала популярной

К середине 2011 года курс биткойнов практически не рос и ажиотажа вокруг него не было. Впоследствии количество пользователей начало расти. Люди все больше узнавали о биткойнах и их главном свойстве – возможность осуществлять транзакции без посредников и анонимно.

Аудитория начинала понемногу понимать, для чего нужна криптовалюта: сначала – как расчетное средство, затем – как средство вывода капитала, а со временем – как возможность проведения теневых операций.

Это дало биткойну огромный всплеск: курс в 2013 году достиг 1000 долларов за штуку. А в декабре 2017 его цена достигла пиковой точки – 20 тысяч долларов.



Криптовалюта набирает популярность / Pexels

Это показывает, что биткойн был поддержан большим количеством людей, объединенных идеей новой "автономной" валюты. Криптовалюта – это инновационность.

Исторически за любыми материальными предметами, которые принимали форму денег (будь то ракушки каури на пике развития цивилизации Китая или тюльпаны в XVII веке), все же стояли реальные объекты. Цифровая природа биткойнов действительно сильно отличает его от фиатной валюты, которая так или иначе сохраняет свою "товарную" природу.

Цифровая валюта простыми словами – это представитель нового поколения валют. Она получила свои уникальные особенности благодаря крипто-цифровой форме, а также децентрализованности системы и ее высокой гибкости.

Впоследствии криптовалюта начали привлекать людей как источник заработка. Правильный подход к делу может сделать майнинг или таргетинг криптовалюты крайне выгодным делом.

Преимущества и недостатки криптовалюты

Есть две стороны медали, которые нужно исследовать до того, как вы поняли, что такое криптовалюта и как ею пользоваться. Мы попробуем подробно рассмотреть их основные свойства, которые несут не только позитив, но и угрозы.

Децентрализация системы

Каждая криптовалюта является независимой системой проведения транзакций. Выпуск монет в такой системе осуществляется благодаря майнингу. Они не привязываются к банковской системе. Именно децентрализация часто обеспечивает выгодные взаиморасчеты бизнеса и обычных пользователей.

Но бывают проблемы с тем, чтобы использовать криптовалюта: государственные структуры не везде склонны к их легализации. Причиной является то, что криптовалютний рынок несет в себе риск существенного подрыва как банковской системы, так и цены акций коммерческих предприятий. Поэтому государства и частные компании не спешат внедрять криптовалюту как устойчивый инструмент расчета.

Анонимность

Переводы, если транзакции не выходят за пределы систем криптовалют, считаются анонимными. Пользователи могут не знать друг о друге ничего кроме номера кошелька и видов криптовалют, которым платят. Также невозможно точно установить, кто эмитирует криптовалюту, поскольку система децентрализована.

Но в то же время перевод средств невозможно отменить. Это привлекает не только честных людей, но и большое количество злоумышленников. Поэтому при проведении транзакций важно не ошибиться с адресами кошельков и работать только с онлайн-платформами, имеющими хорошую репутацию.

Нет центра выпуска монет

Согласно правилам, которые сформировались в экономике, выпуском валют в стране занимаются национальные банки. Таким образом центральный банк частично может контролировать курс валюты, которую выдает и контролировать объемы ее обращения. Криптовалюта в свою очередь может добываться кем угодно – с помощью специальных майнеров или компьютеров, независимых от их расположения в мире. Работа серверов поддерживается благодаря особенностям устройств криптолитарних платформ. Добываться может как биткойн, так и множество других альткойнов, если только их майнинг предусмотрен разработчиком.

Динамика цен может варьироваться до нескольких десятков процентов как и у малоизвестной, так и у популярной криптовалюты. Для классических финансовых инструментов такие изменения колоссальны, в то время как для крипторинка это обычное явление. Противники криптовалюты считают отсутствие контроля выпуска основной причиной высокой волатильности биткойна и альткойнов.

Большой выбор криптовалюты

В первые годы наибольшей популярностью пользовался только биткойн. Сегодня на рынке уже более тысячи различных альткойнов. Рассмотрев их перспективы, каждый человек сам может решить, какой криптовалютой лучше пользоваться для платежей, а в какой просто хранить цифровые деньги.



Появляется все больше криптовалют / Pexels

На первый взгляд это преимущество, однако в нем также кроются определенные риски. Не всегда можно быть уверенным в стабильности определенных альткойнов, даже если они кажутся вам сейчас наиболее привлекательными.

Низкая комиссия

По сравнению с банковскими переводами криптовалютные транзакции выгодны благодаря низким комиссиям. Здесь не снимается слишком большой процент, поскольку система поддерживается исключительно мощностями ее участников. Также у криптовалюты отсутствует огромная плата за услуги банков, которые обдирают клиентов даже при незначительных суммах перевода.

Но в момент, когда человек из-за этого решает перейти на криптовалюта в расчетах, он может не учитывать комиссию за покупку криптовалюты. Всегда нужно заплатить определенный процент посредникам: банкам, которые проводят транзакции, обменнику, покупке криптовалюты, платежной системе. Также есть риск наткнуться на аферистов, которые выдают себя за онлайн-обменник криптовалют.

Виды криптовалют

Кроме биткойнов, есть еще много разных альткойнов. Некоторые из них постепенно исчезают, а какие-то появляются. По данным CoinMarketCap, в мире криптовалют на данный момент существует более 1100 видов цифровых денег. А общую капитализацию этого рынка оценивается почти в 500 миллиардов долларов.

Что такое альткойн?

Альткойн – любая криптовалюта, которая является аналогом биткойна, но выпущенная после него.

Создатели новых валют берут уже существующий код биткойна и улучшают его по своему усмотрению. Как следствие – происходит разветвление рынка криптовалют. Этот процесс называется "хардфорк".

Например, так произошло с биткойном в августе 2017 года. Одна из особенностей платежей в биткойне – скорость и дешевизна транзакций. Но криптовалюта стала такой популярной, что система перестала справляться с объемом работы. В результате пользователи могли ждать по несколько часов, а то и дней, чтобы прошла операция.

Тогда возникла необходимость улучшать систему, но у этой криптовалюты нет одного владельца, который мог бы провести изменения алгоритмов. Чтобы изменить децентрализованную систему, недостаточно решения большинства. Нужно чтобы 99 процентов пользователей согласились с новыми правилами и начали их соблюдать. Тогда решение изменить систему биткоина поддерживали почти все, но пользователи не смогли прийти к общему плану действий. В итоге валюта раскололась на Bitcoin и Bitcoin Cash.

Bitcoin

Первая и самая популярная криптовалюта в мире. Появилась в 2009 году и до сих пор возглавляет рейтинги криптовалют. На данный момент общая капитализация достигла исторического максимума – 480 миллардов долларов. Цена одного биткойна сейчас приблизительно 18,5 тысячи долларов.

Ethereum

В переводе с английского название этой криптовалюты означает "Эфир". Это вторая по популярности криптовалюта, общая капитализация которой составляет около 54 миллиардов долларов. "Эфир" с начала своего существования является главным альткойном рынка криптовалют. Максимальная цена единицы эфира 1422 доллара.

Популярность эфира обусловлена ​​тем, что в нем впервые появилась возможность заключать "смар-контракты" (деньги переводятся в момент, когда выполнены условия договора или определен победитель пари).

Litecoin

Криптовалюта, которая занимает 2% от общей стоимости рынка, то есть 4,8 миллиарда долларов. Лайткойн основал в 2011 году бывший инженер Google Чарльз Лиу.



Litecoin / Pexels

Основное, что отличает лайткойн от других, это скорость обработки транзакций. Если у биткойна блоки создаются каждые 10 минут, то у Litecoin это происходит быстрее – каждые 2,5 минуты. Именно поэтому Litecoin может значительно быстрее обработать большее количество транзакций. Количество этой криптовалюты ограничена и не может превышать 84 миллиона единиц. Сейчас цена одного лайткойна – 73 доллара.

Tether

Разработчики этого альткойна поставили себе цель – выполнить свободную конвертацию американских долларов в криптовалюту. Капитализация валюты – 18 миллиардов. Платформа имеет общие черты с другими криптовалютами за счет базы данных, разработанной по примеру технологии блокчейна в биткойне. Особенностью этого альткойна является то, что его цена всегда 1 доллар США.

У тэтчера много преимуществ перед конкурентом: повышенная безопасность, легкая конвертация. Также она застрахована от резких падений, которые случаются на рынке криптовалют. Однако это и минус, поскольку исключает возможность заработать на резких взлетах рынка.

Как получить криптовалюту

Кроме обычной покупки криптовалюты, есть еще несколько вариантов ее получения. Мы рассмотрим здесь простейшие и наиболее распространенные способы заработка криптовалюты для чайников.

Плата за ваше развитие

Биржа Coinbase запустила программу Earn. Там предлагают посмотреть обучающие видео на разные темы и пройти тесты по ним. За выполненные задания платят от 1 до 2 долларов в криптовалюте. Выплаты там проводятся в разных альткойнах:

Kyber.

Compound.

Orchid.

Tezos.

Dai.

EOS.

Stellar.

Zcash.

Basic Attention Token.

Заработок на играх

Есть много игр, где можно бесплатно получать альткойны, даже когда вы не знаете, что такое криптовалюта. Например, карточная аркада Spells of Genesis для смартфонов. Там можно собирать коллекционные предметы, которые хранятся на блокчейне Ethereum. Их можно обменять на другие артефакты или продать за криптовалюту.

В EOS Knight можно поиграть не только на смартфоне, но и в браузере. Это рыцарская сага, коллекционные предметы в которой хранятся на блокчейне EOS. Их можно обменивать внутри игры и заключать с ними соглашения с помощью смарт-контрактов.

Образовательная платформа Altcoin Fantasy помогает научиться трейдингу, а также заработать на этом. Здесь пользователю выдаются виртуальные баллы, с помощью которых можно торговать цифровыми монетами. Интерфейс приближен к устройству реальных бирж.

В Altcoin Fantasy проводятся торговые конкурсы. Если вы сможете победить в таком конкурсе, то получите вознаграждение в биткойне или другой криптовалюте. Игра работает на iOS и Android.

Просмотр рекламы

Заработать криптовалюту можно даже на просмотре рекламы. Для этого понадобится терпение, свободное время и электронный кошелек.

Для этого есть много биткойн-кранов, где платят за просмотр рекламы. Там можно заработать от 10 до 60 сатоши (одна миллионная биткойна) за один просмотр.

Подробнее Криптовалюта без вложений: что такое биткойн-краны и как на них зарабатывать

Заработок на крипте

Когда у вас уже есть криптовалюта, возникает вопрос: хранить ли ее просто или начать зарабатывать больше. Здесь собраны основные способы обогатиться на цифровых деньгах.

Трейдинг

Это краткосрочные спекуляции с криптовалютой с целью заработка на ее волатильности. Для этого лучше всего подходят условия криптовалютной биржи, там проще быстро купить или продать криптовалюту. Чтобы начать зарабатывать на трейдинге, следует хорошо изучить эту тему, поскольку новичкам достаточно сложно не терять на этом деньги.



Трейдинг как вид заработка на криптовалюте​ / Pexels

Что такое волатильность?

Статистический показатель, характеризующий изменчивость цены на что угодно.

Реферальная программа криптобирж

На многих биржах за привлечение новых пользователей. Как правило, бонус получает и тот, кого пригласили на биржу. Также есть системы которіе платят небольшой процент от сделок пользователей, которые пришли на биржу по вашей ссылке. Привлеченные пользователи также получают инструкцию, как получить криптовалюту за приглашение.

Инвестирование

Инвестирование в криптовалюту также называется "холд". Таким образом вложение предусматривает долгосрочные соглашения, которые делаются с целью заработка на росте криптовалюты. Например, те кто купил в 2011 году биткойны на одну тысячу долларов, в 2017 смог заработать на этом сотни тысяч.

Заработок здесь меньше, чем в трейдинге, однако не требует много времени для занятия этим делом. Нужно выбрать только виды криптовалют, которые хочешь приобрести.

Майнинг

Криптовалюта простыми словами – это блоки информации в технологии блокчейна. Они образуются в результате решения цифровых задач. Для того, чтобы "добывать" криптовалюту, нужно создать свой сервер или арендовать его в сервисе облачного майнинга. Важно только все правильно посчитать, чтобы ваши расходы не были больше прибыли.

Существуют и другие активные и пассивные способы заработка на криптовалюте, а также важно перенимать опыт тех, кто уже разбогател на цифровых деньгах.

Перспективы рынка криптовалют

Капитализация рынка криптовалют стабильно растет. Если в начале этого года она была 300 миллиардов долларов, то за 11 месяцев эта цифра увеличилась на 180 миллиардов. Генеральный директор банка Citibank Томас Фитцпатрик прогнозирует молниеносный рост биткойна, который мы увидим в следующем году. Он предполагает, что цена самой популярной криптовалюты может достичь и 300 тысяч за единицу. Но альткойны также начинают расти в цене и увеличивать свою капитализацию.

В 2020 году мир пережил один из крупнейших кризисов за последние 50 лет. Однако на игроках рынка криптовалют это отразилось ростом и подтвердило перспективы криптовалюты. Биткойн снова начинает достигать рекордных показателей своей цены. Поэтому виртуальные деньги только набирают обороты и готовятся к тому, чтобы стать значительной частью мировой экономики на уровне обычных валют.

Вопрос не в том, будет ли биткойн стоить 500 тысяч долларов или нет, вопрос в том, как быстро это произойдет. На самом деле, даже эта оценка мне кажется достаточно консервативной – по-настоящему игра даже не началась,

– сказал Кэмерон Уинклвосс, соучредитель бирже криптовалют Gemini.

Как хранить криптовалюту

Если вы решили, что криптовалюта – это инструмент, который вам подходит, нужно решить, где ее хранить.

Онлайн-кошельки

Это сайты-хранилища денег, где также есть возможность проводить операции, конвертировать и торговать на биржах.

Браузерные кошельки

Программы, которые сделаны в виде расширений для браузеров Chrome и Firefox, но работают, как онлайн-кошельки.

Офлайн-кошельки

Бывают или десктопные (программа на компьютере) или аппаратные (похожее на флешку устройство).

Приложения для смартфонов

Такие кошельки удобны, когда нужно совершать быстрые и небольшие сделки, но не для сохранения большого количества активов.

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Электронный кошелек на бумаге

QR-код напечатан на бумажном носителе. При сканировании перенаправляет на уникальный ключ-код монет. Такие листы можно хранить в сейфе как и обычные деньги, но с ними труднее использовать криптовалюты.