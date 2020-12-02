Национальный банк Украины (НБУ) позитивно настроен относительно вопроса выпуска собственной цифровой валюты. Новые виртуальные деньги способны стать равноценным эквивалентом гривны.

Об этом в Facebook написал глава Нацбанка Кирилл Шевченко, прокомментировав новости о планах выпуска в 2021 году цифровой валюты ассоциацией Diem (ранее Libra).

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По словам Шевченко, НБУ активно исследует вопрос выпуска CDBC (цифровые валюты центральных банков) еще с 2016 года. В частности, определение "цифровых денег Национального банка Украины" и право НБУ на их выпуск включены в законопроект 4364 о платежных услугах.

Что известно о выпуске е-гривне

Как говорит Кирилл Шевченко, НБУ не изменил и собственных планов по изучению возможности выпуска е-гривне.

Сейчас команда украинского регулятора выделила для себя несколько вариантов возможного использования е-гривне, но поиск ответа продолжается. Мы сконцентрированы на анализе возможных юз-кейсов, учитывая потребности участников рынка, потребителей и ведущий мировой опыт. В то же время мы обращаем внимание на возможное влияние электронной гривны на макроэкономическую и финансовую стабильность, обеспечение которых является мандатом Национального банка,

– добавил Шевченко.

По словам главы НБУ, введение электронной гривны предусматривает создание платежной инфраструктуры для ее обращения на рынке, а объемы инвестиций и работ зависят, в том числе, от того, какие задачи будет решать е-гривна.

Это будут розничные или корпоративные платежи? Ею будут пользоваться физические или юридические лица? Полноценное развитие такого масштабного проекту потребует активного привлечения участников рынка, включая инвестициями с их стороны,

– написал Кирилл Шевченко.

Шевченко подытожил, что в целом Нацбанк положительно оценивает возможность выпуска цифровых денег.