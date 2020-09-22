Президент Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Кристин Лагард выразила свою позицию относительно функции цифрового евро. По ее словам, новый актив не заменит фиатную валюту, а станет ее полноценной заменой.

Лагард отметила, что ЕЦБ детально изучает не только преимущества цифрового евро, но и потенциальные проблемы, связанные с этой денежной единицей. Об этом она заявила в ходе своего выступления на заседании французского и немецкого парламента, пишет Decrypt.co.

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Цифровой евро: что говорят в ЕЦБ

Новый актив должен стать альтернативой для конфиденциальных криптовалют, при этом не нарушая устойчивость государственных валют. Ведь важно, чтобы последние активы продолжали функционировать как основные платежные инструменты даже при наличии цифровой валюты от центрального банка.

Лагард подчеркнула, что несмотря на ряд рисков, связанных с криптоактивамы, Европа уже давно должна пользоваться всеми преимуществами цифровых валют. По словам президента ЕЦБ, путем развития новых технологий и платежных инструментов можно вывести экономику европейских государств на новый уровень. Однако одновременно много внимания нужно уделить и вопросам кибербезопасности и защите данных, добавила Лагард.

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Цифровая валюта для стран Европы: что о ней известно

Кристин Лагард ранее заявляла, что в ближайшем времени будет принято окончательное решение о запуске цифровой валюты для стран Еврозоны. В ЕЦБ уже занимаются этой задачей, опираясь на опыт других стран.

В частности, Китай начал тестировать цифровой юань в нескольких крупных городах. Также в этом месяце появилась информация, что Центральный банк Китая даже выпустит специальный аппаратный кошелек. Это позволит всем жителям страны пользоваться государственной криптовалютой.

Ранее член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта призвал вместе с цифровым евро внедрять и другие системы мгновенных платежей, чтобы таким образом поддержать устойчивость платежной индустрии.