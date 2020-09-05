В Министерстве иностранных дел (МИД) Дании считают, что блокчейн поможет в борьбе с политической и административной коррупцией. Ведь технология позволит создать более прозрачную систему управления и отслеживания различных финансовых операций.

Об этом госведомство Дании сообщил во время Международной антикоррупционной конференции, пишет Cointelegraph.

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В чем преимущество блокчейна: аргументы МИД Дании

Технология распределенного реестра (distributed ledger technology – DLT) предоставит населению страны больше прав на собственные же данные, обеспечив более надежную конфиденциальность таких сведений.

Кроме того, еще одним преимуществом блокчейна является то, что каждый человек имеет одинаковый доступ к данным, которые хранятся в реестре. Соответственно, жители Дании смогут заявлять о своих правах на материальную помощь, недвижимость, финансовые средства и т.д. напрямую, то есть не использовать услуги посредников.

В отчете МИД Дании также говорится, что услуги банков, кадастровых учреждений и бухгалтеров могут вообще не понадобиться благодаря блокчейну. Ведь с помощью инновационной технологии задачи, которые выполняют вышеуказанные ведомства, можно решить гораздо быстрее.

Массовое использование блокчейна позволит не выполнять ряд монотонных операций с документами. Среди этого:

ведения книг с записями о рождении и смерти жителей страны;

учет регистрации автомобилей.

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Как можно использовать блокчейн

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами МИД Дании, блокчейн поможет организациям эффективно и безопасно обмениваться данными с физическими лицами, у которых нет счета в банке. DLT могут использовать и госслужащие для избежания фальсификаций в документах.

По словам представителей Министерства, блокчейн хорошо подходит, чтобы побороть коррупцию, поскольку технология обеспечивает прозрачность и неизменность данных. Прозрачное отслеживания платежных операций снизит вероятность получения взяток. Однако такое условие будет выполняться, если в распределенный реестр вносить только правильные данные.

Блокчейн-технология эффективна только тогда, когда будут вноситься правильные данные. Эти сведения нельзя будет удалить из реестра, поэтому любая ошибка может иметь фатальные последствия,

– говорится в отчете МИД Дании.

Дания и инновационные технологии