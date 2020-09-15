Куба объединит две валюты в одну: насколько укрепится песо – Reuters
В Кубе планируют объединить песо, которые отличаются обменным курсом – в один. Это будет первая девальвация курса после революции в 1959 году. Для чего это хотят сделать и что изменится, читайте на Финансы 24.
В коммунистической Кубе планируют впервые девальвировать песо с обменным курсом "один к одному" американскому доллару. Об этом Reuters заявили 3 источника.
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В рамках реформ, которые должны состояться до конца этого года, власти также объединит две внутренние валюты Кубы.
Если валюты таки объединят, то конвертируемый песо с курсом "один к одному" исчезнет.
Важнейшим шагом будет изменение официального курса валют, который используется государственными компаниями,
– заявил Омар Еверлени, один из самых известных экономистов Кубы.
Он рассказал, что теперь курс кубинского песо к доллару может быть от 10 за доллар и выше. Курса "один к одному" конечно же не будет.
Ожидается также, что стоимость песо по сравнению с канадским долларом, евро и другими конвертируемыми валютами будет скорректирована в сторону уменьшения на основе курсов на международном рынке.
Кубинская экономика в значительной степени принадлежит государству и управляется ею, а курсы валют устанавливаются правительством.
Для чего Куба проводит денежную реформу
Как и везде сейчас, в Кубе экономический кризис. Но он причинен не только пандемией, но и жесткими санкциями со стороны США и конечно же коммунистической системой, которая не дает стране развиваться.
Дефицит товаров растет и длинные очереди в магазинах стали привычным явлением для Кубы. Закрытие туристического сектора оставило без работы многих кубинцев, хотя на прошлой неделе полеты из Канады возобновились.
Министр экономики и планирования Алехандро Гил заявил в июле, что необходимые реформы для стимулирования экспорта и сокращения импорта, поскольку местная валюта не обменивается на международном рынке для приобретения товаров и уплаты долга.
Экономисты долгое время утверждали, что официальный обменный курс "один к одному", а также разный курс конвертируемого песо и исключения по секторам сдерживают экспорт и поощряют импорт.
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Правительство начало разрешать долларовый электронный оборот с помощью банковской карточки год назад и открывает долларовые магазины, предлагающие все – от применяемых автомобилей и бытовой техники к пищевым продуктам и продуктов гигиены.
Денежная реформа очень близка. Это именно тот момент,
– сказал Еверлени, который поддерживает меры, хотя предупредил, что они могут быть травматичными для некоторых.