Саудовская Аравия и ее союзницы считают, что спрос на нефть в мире восстанавливается и поэтому нужно увеличивать добычу нефти, которую ограничили в мае. Как и на сколько увеличат добычу, читайте на Финансы 24.

Альянс производителей сырья во главе с Саудовской Аравией подталкивает ОПЕК и его союзников к увеличению добычи нефти с августа, заявили чиновники группы на фоне признаков того, что спрос возвращается к нормальному уровню, пишет MarketWatch.

Основные члены Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников под руководством России собираются встретиться через веб-конференцию в среду, чтобы обсудить текущую и будущую добычу в группе.

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Сокращение добычи нефти

В апреле Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, инициировала, что группа из 23 стран коллективно сократили добычу на 9,7 миллиона баррелей в день, поскольку пандемия привела к краху спроса на нефть.

Что предлагает Саудовская Аравия

Сейчас Саудовская Аравия и большинство участников коалиции поддерживают ослабление этих ограничений, заявили делегаты. Согласно предложению Саудовской Аравии, так называемая ОПЕК+ могут снизить текущие ограничения на 2 миллиона баррелей в день до 7,7 миллиона баррелей в день, заявили делегаты.

Относительный оптимизм производителей совпадает с докладом Международного агентства по энергетике в пятницу, что показывает, что худшие влияние коронавируса на мировой спрос на нефть уже прошл, но продолжит вторить, поскольку рынок медленно восстанавливается во второй половине 2020 года.

Как менялись цены на нефть

Крупнейшие мировые производители нефти пытаются стабилизировать цены. Нефть Brent, глобальный показатель, снизилась на 31% с начала года, и торгуется на уровне 43,24 доллара за баррель. Промежуточные фьючерсы на WTI, ориентир на американских нефтяных рынках, с конца июня торговались на уровне около 40 долларов за баррель, после того как в апреле упали ниже нуля.

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24 канал подготовил график как менялись цены на нефть Brent с 1 марта.

Альянс ОПЕК+ постепенно углублял сокращение производства с 2016 года, поскольку столкнулся с конкуренцией американских производителей нефти. Некоторые члены группы сделали редкое исключение в середине 2018 года, когда они временно увеличили добычу, чтобы пополнить потерянную иранскую долю рынка из-за американских санкций.