Инвесторы вкладывают деньги в криптовалюты, металлы, акции, индексы и валюты. Что принесло больше прибыли в 2020?

Что дало больше всего прибыли в 2020

Биткойн продолжает лидировать по прибыльности по сравнению с другими классами активов. С начала года криптовалюта дала прирост 31,42%, пишет coinspot. Золото дало 13,98% прибыли, а доллар – 3,81%. Зато инвесторы в S&P 500 потеряли 5,86%, а в нефть WTI - потеря дохода 38,16%.

Доходность активов / skew

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Интерес к биткойну растет

Рост интереса институциональных инвесторов к биткойну подтверждается недавними сообщениями о том, что такие компании, как Grayscale Investments, скупают биткойн более интенсивно, чем его успевают майнить.

Также важным в признании биткойна стало заявление руководителя хедж-фонда Пола Тюдора Джонса о том, что он выделяет около 1-2% средств своих фондов на биткойн.

Компания Square также недавно отметила резкий рост интереса потребителей к криптовалюте и сервисов цифровых платежей. Доходы компании от биткойнов выросли на 71% по сравнению с предыдущим кварталом – до 306 миллионов долларов.

Биткойн стремительно входит в жизнь людей в странах Африки и Латинской Америки, о чем говорит растущее количество транзакций в таких биткоины-биржах как Paxful и LocalBitcoins.

Снижение – возможность покупки

На данный момент биткойн не может пересечь отметки в 10 000 долларов. Инвесторы скупают криптовалюту, когда она падает ниже отметки 9 500, поскольку уверены, что биткойн будет расти.

Основатель lookintobitcoin Филипп Свифт отметил, что хоть биткойн и не пересекает 10 000, но он откатывается назад все меньше и меньше и поэтому инвесторы с нетерпением ждут прорыва через этот барьер.

Что прогнозируют для биткойнов

Эксперты прогнозируют рост биткойна. В частности, в Bloomberg ожидают, что криптовалюта даст более 100% прироста – до 20 000 долларов в этом году. Зато модель stock-to-flow показывает, что биткойн может достичь 100 000 долларов.