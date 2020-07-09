Россия теряет деньги: доходы с нефти упали почти втрое
Россия, которая является одной из крупнейших стран-экспортеров нефти, продает все меньше нефти по меньшей цене. Это повлияло на доходы.
Как изменились доходы России
Доходы России от продажи нефти в мае 2020 упали в 2,7 раза по сравнению с маем прошлого года, пишет finance.ua со ссылкой на Агентство нефтегазовой информации. Доход составил 3,6 миллиарда долларов по сравнению с 9,7 миллиарда в прошлом году.
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При этом продажи сырья в годовом измерении даже были увеличены на 1%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Почему упал доход по нефти
Доходы России упали из-за снижения цен на нефть.
По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, за май выросла относительно апреля на 70%, но оказалась в 2,3 раза меньше аналогичного показателя прошлого года, составив 31,03 доллара за баррель. В мае 2019 средняя цена Urals составила 70,93 доллара за баррель,
– говорится в публикации Агентство нефтегазовой информации.
В целом за январь-май экспорт снизился на 3,3% относительно аналогичного периода прошлого года – до 104,44 миллиона тонн, а в денежном выражении – на 32,6%, до 33,677 миллиарда.
Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 упала более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Соглашение ОПЕК+
- В марте произошел обвал цен на нефть – на 30% из-за того, что страны ОПЕК+ не договорились об сокращения добычи.
- Договориться удалось в апреле. Поэтому Россия в мае сократила добычу нефти.
- В общем соглашение предусматривает снижение добычи на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение мая-июля; с августа и до конца 2020 года – на 7,7 миллиона баррелей в сутки с января 2021 и до мая 2022 – на 5,7 миллиона баррелей в сутки.