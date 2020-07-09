Россия, которая является одной из крупнейших стран-экспортеров нефти, продает все меньше нефти по меньшей цене. Это повлияло на доходы.

Как изменились доходы России

Доходы России от продажи нефти в мае 2020 упали в 2,7 раза по сравнению с маем прошлого года, пишет finance.ua со ссылкой на Агентство нефтегазовой информации. Доход составил 3,6 миллиарда долларов по сравнению с 9,7 миллиарда в прошлом году.

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При этом продажи сырья в годовом измерении даже были увеличены на 1%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Почему упал доход по нефти

Доходы России упали из-за снижения цен на нефть.

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, за май выросла относительно апреля на 70%, но оказалась в 2,3 раза меньше аналогичного показателя прошлого года, составив 31,03 доллара за баррель. В мае 2019 средняя цена Urals составила 70,93 доллара за баррель,

– говорится в публикации Агентство нефтегазовой информации.

Согласно данным ФМС, экспорт РФ в денежном выражении в мае относительно "черного апреля" 2020 снизился на 19%, а в физическом – на 11,7%.

В целом за январь-май экспорт снизился на 3,3% относительно аналогичного периода прошлого года – до 104,44 миллиона тонн, а в денежном выражении – на 32,6%, до 33,677 миллиарда.

Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 упала более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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