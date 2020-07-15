Доллар падает, акции растут: что коронавирус делает с рынками
Доллар падает из-за фискальной политике, а акции компаний растут в надежде, что скоро появится вакцина от пандемии COVID-19.
Фьючерсы и акции растут
Американские фьючерсы на S&P 500, Dow Jones, NASDAQ и Russell 2000, а также большинство мировых акций в среду выросли, поскольку надежды на вакцину против коронавируса успокоили инвесторов, пишет Investing.com.
Важно Что будет с гривной на этой неделе: прогноз курса валют
Что известно о вакцине
Фьючерсы в США подскочили после новых деталей относительно экспериментальной вакцины против коронавируса компании Moderna. Исследователи заявили, что в конце июля планируют начать решающие клинические испытания.
Как выросли индексы и фьючерсы
- Russell 2000 – на 1,6%.
- NASDAQ отстали – на 0,5%.
- Фьючерсы на S & P 500 выросли на 0,6%.
- Индекс Stoxx Europe 600 набрал 0,8%.
- Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,9%.
- Индекс MSCI Emerging Markets поднялся на 0,4%.
- Австралийский ASX 200 увеличился на 1,9%.
Доллар падает
Снижение доллара продолжается четвертый день подряд. Это происходит, потому что все меньше инвесторов рассматривают доллар как безопасный актив.
Аналитики Investing.com предполагают, что доллар падает из-за неудачной фискальной политике. Доказательством этого является то, что золото и иена – растут. Если бы они падали, то падение доллара можно было бы объяснить исключительно переходом инвесторов в более рисковые активы.