Доллар падает из-за фискальной политике, а акции компаний растут в надежде, что скоро появится вакцина от пандемии COVID-19.

Фьючерсы и акции растут

Американские фьючерсы на S&P 500, Dow Jones, NASDAQ и Russell 2000, а также большинство мировых акций в среду выросли, поскольку надежды на вакцину против коронавируса успокоили инвесторов, пишет Investing.com.

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Что известно о вакцине

Фьючерсы в США подскочили после новых деталей относительно экспериментальной вакцины против коронавируса компании Moderna. Исследователи заявили, что в конце июля планируют начать решающие клинические испытания.

Как выросли индексы и фьючерсы

Russell 2000 – на 1,6%.

NASDAQ отстали – на 0,5%.

Фьючерсы на S & P 500 выросли на 0,6%.

Индекс Stoxx Europe 600 набрал 0,8%.

Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,9%.

Индекс MSCI Emerging Markets поднялся на 0,4%.

Австралийский ASX 200 увеличился на 1,9%.

Доллар падает

Снижение доллара продолжается четвертый день подряд. Это происходит, потому что все меньше инвесторов рассматривают доллар как безопасный актив.

Аналитики Investing.com предполагают, что доллар падает из-за неудачной фискальной политике. Доказательством этого является то, что золото и иена – растут. Если бы они падали, то падение доллара можно было бы объяснить исключительно переходом инвесторов в более рисковые активы.